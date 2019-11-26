Лингард: "Я отказал "Манчестер Сити" и "Ливерпулю"

Полузащитник Джесси Лингард признался, что на раннем этапе карьеры он отказал "Ливерпулю" и "Манчестер Сити", чтобы присоединиться к "Манчестер Юнайтед".

В детские годы Лингард имел широкий выбор среди лучших команд северо-запада Англии. Его потенциал был замечен довольно рано, и между большими клубами развернулась настоящая битва за то, чтобы юный талант занимался в их академии.



Гонку за Лингарда выиграл "Юнайтед", и по признаю самого Джесси, для него, как для фаната "красных дьяволов", другого выбора просто не существовало.



"Я был поставлен перед серьезным выбором, но чувствовал, что именно "Юнайтед" — лучший для меня вариант".



"Во мне были заинтересованы "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Эвертон" и, кажется, "Крю", но я знал, что "Манчестер Юнайтед" - мой дом".



"У меня есть фотография в форме "Юнайтед", когда мне один год. В семь лет у меня были первые пробы, а в девять я присоединился к ним", - поведал Лингард в подкасте UTD.