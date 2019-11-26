Лингард: "Я отказал "Манчестер Сити" и "Ливерпулю"
Полузащитник Джесси Лингард признался, что на раннем этапе карьеры он отказал "Ливерпулю" и "Манчестер Сити", чтобы присоединиться к "Манчестер Юнайтед".
В детские годы Лингард имел широкий выбор среди лучших команд северо-запада Англии. Его потенциал был замечен довольно рано, и между большими клубами развернулась настоящая битва за то, чтобы юный талант занимался в их академии.
Гонку за Лингарда выиграл "Юнайтед", и по признаю самого Джесси, для него, как для фаната "красных дьяволов", другого выбора просто не существовало.
"Я был поставлен перед серьезным выбором, но чувствовал, что именно "Юнайтед" — лучший для меня вариант".
"Во мне были заинтересованы "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Эвертон" и, кажется, "Крю", но я знал, что "Манчестер Юнайтед" - мой дом".
"У меня есть фотография в форме "Юнайтед", когда мне один год. В семь лет у меня были первые пробы, а в девять я присоединился к ним", - поведал Лингард в подкасте UTD.
26.11.2019 21:10
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Не такой уж и талант у него, коль не было вью от Венгера, о желании подписать сего персонажа.
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как жаль... мы бы не обиделись
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Ставьте лайк, ссылка на новую коллекцию в описании
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Да уж,повезло что не взяли!
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Повезло конечно, отскочили от приобретения деревяхи.
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Сосет у врагов зарплатную ведомость, такое ощущение, что его туда как шпиона заслали. А если серьезно, мало того что он играет на копейку, так еще вот этот всякий пиздешь делает его настоящим посмешищем. Достойный игрок в коллекцию гениев трансферов.
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Пиздец! Какая потеря!
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