Лингард: "Я отказал "Манчестер Сити" и "Ливерпулю"

Джесси Лингард Полузащитник Джесси Лингард признался, что на раннем этапе карьеры он отказал "Ливерпулю" и "Манчестер Сити", чтобы присоединиться к "Манчестер Юнайтед".

В детские годы Лингард имел широкий выбор среди лучших команд северо-запада Англии. Его потенциал был замечен довольно рано, и между большими клубами развернулась настоящая битва за то, чтобы юный талант занимался в их академии.

Гонку за Лингарда выиграл "Юнайтед", и по признаю самого Джесси, для него, как для фаната "красных дьяволов", другого выбора просто не существовало.

"Я был поставлен перед серьезным выбором, но чувствовал, что именно "Юнайтед" — лучший для меня вариант".

"Во мне были заинтересованы "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Эвертон" и, кажется, "Крю", но я знал, что "Манчестер Юнайтед" - мой дом".

"У меня есть фотография в форме "Юнайтед", когда мне один год. В семь лет у меня были первые пробы, а в девять я присоединился к ним", - поведал Лингард в подкасте UTD.


Метки Ливерпуль, Лингард, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2019 21:10

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Последние комментарии:




  1. elprimer 26.11.2019 22:07 # elprimer
    Не такой уж и талант у него, коль не было вью от Венгера, о желании подписать сего персонажа.

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  2. van-der-slav 26.11.2019 21:52 # van-der-slav
    как жаль... мы бы не обиделись

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  3. dallaslp 26.11.2019 21:47 # dallaslp
    Ставьте лайк, ссылка на новую коллекцию в описании

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  4. liverbro 26.11.2019 21:40 # liverbro
    Да уж,повезло что не взяли!

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  5. fc-oil 26.11.2019 21:21 # fc-oil
    Повезло конечно, отскочили от приобретения деревяхи.

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  6. vyrentz 26.11.2019 21:20 # vyrentz
    Сосет у врагов зарплатную ведомость, такое ощущение, что его туда как шпиона заслали. А если серьезно, мало того что он играет на копейку, так еще вот этот всякий пиздешь делает его настоящим посмешищем. Достойный игрок в коллекцию гениев трансферов.

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  7. chronicle 26.11.2019 21:19 # chronicle
    Пиздец! Какая потеря!

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