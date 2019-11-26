"Юнайтед" уверен в приобретении Санчо

Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" уверен, что сможет опередить других европейских грандов в борьбе за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Достоверно известно, что "Юнайтед" контактировал с "Боруссией" насчет покупки Санчо еще в концовке прошлого сезона, однако в Дортмунде решили отсрочить на год уход Джейдона.

Сейчас клуб Бундеслиги оценивает 19-летнего игрока сборной Англии в 100 миллионов фунтов, что резко сужает круг клубов, которые могут позволить себе столь затратный трансфер.

Среди претендентов на Санчо называются "Ливерпуль", "Реал" и "Барселона", однако The Telegraph утверждает, что "красные дьяволы" уверены в приобретении Джейдона следующим летом, даже если снова останутся без Лиги Чемпионов.

Тем временем, как сообщает The Times, нападающего "Ред Булл" Эрлинга Бреута Холанда "Юнайтед" попытается приобрести уже в январе. Обычно "дьяволы" не совершают больших покупок зимой, однако ради норвежского таланта готовы сделать исключение.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Ред Булл, Санчо, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2019 21:00

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  1. mancunia-planet 26.11.2019 21:51 # mancunia-planet
    Такие пироги. Желательно зимой))

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  2. vyrentz 26.11.2019 21:22 # vyrentz
    также уверены как и в попадание в зону топ-4. что фанаты, что руководство живет в альтернативной реальности.

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  3. dom1no 26.11.2019 21:02 # dom1no
    Плесс, лишь бы не в ливерпуль очередного дембеле.

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