"Юнайтед" уверен в приобретении Санчо
"Манчестер Юнайтед" уверен, что сможет опередить других европейских грандов в борьбе за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.
Достоверно известно, что "Юнайтед" контактировал с "Боруссией" насчет покупки Санчо еще в концовке прошлого сезона, однако в Дортмунде решили отсрочить на год уход Джейдона.
Сейчас клуб Бундеслиги оценивает 19-летнего игрока сборной Англии в 100 миллионов фунтов, что резко сужает круг клубов, которые могут позволить себе столь затратный трансфер.
Среди претендентов на Санчо называются "Ливерпуль", "Реал" и "Барселона", однако The Telegraph утверждает, что "красные дьяволы" уверены в приобретении Джейдона следующим летом, даже если снова останутся без Лиги Чемпионов.
Тем временем, как сообщает The Times, нападающего "Ред Булл" Эрлинга Бреута Холанда "Юнайтед" попытается приобрести уже в январе. Обычно "дьяволы" не совершают больших покупок зимой, однако ради норвежского таланта готовы сделать исключение.
26.11.2019 21:00
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Такие пироги. Желательно зимой))
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также уверены как и в попадание в зону топ-4. что фанаты, что руководство живет в альтернативной реальности.
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Плесс, лишь бы не в ливерпуль очередного дембеле.
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