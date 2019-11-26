"Юнайтед" уверен в приобретении Санчо

"Манчестер Юнайтед" уверен, что сможет опередить других европейских грандов в борьбе за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Достоверно известно, что "Юнайтед" контактировал с "Боруссией" насчет покупки Санчо еще в концовке прошлого сезона, однако в Дортмунде решили отсрочить на год уход Джейдона.



Сейчас клуб Бундеслиги оценивает 19-летнего игрока сборной Англии в 100 миллионов фунтов, что резко сужает круг клубов, которые могут позволить себе столь затратный трансфер.



Среди претендентов на Санчо называются "Ливерпуль", "Реал" и "Барселона", однако The Telegraph утверждает, что "красные дьяволы" уверены в приобретении Джейдона следующим летом, даже если снова останутся без Лиги Чемпионов.



Тем временем, как сообщает The Times, нападающего "Ред Булл" Эрлинга Бреута Холанда "Юнайтед" попытается приобрести уже в январе. Обычно "дьяволы" не совершают больших покупок зимой, однако ради норвежского таланта готовы сделать исключение.