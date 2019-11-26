Клопп не переживает насчет травмы Салаха

Мохамед Салах Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не переживает насчет состояния здоровья нападающего Мохамеда Салаха.

Напомним, в минувший международный перерыв Салах не ездил в сборную Египта, а матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в субботу целиком провел на скамейке запасных.

Причиной всему этому стала лодыжка, которую Мохамед изначально травмировал против "Лестера" в начале октября, а затем усугубил свое состояние против "Манчестер Сити" ранее в ноябре.

Однако в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Наполи" Клопп призвал не волноваться насчет здоровья Салаха. Юрген уверен, что Мохамеду не грозит рецидив.

"Мо выглядит по-настоящему хорошо. Сегодня мы определимся насчет его участия в матче, но я не слишком переживаю насчет него", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Салах, травмы

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2019 20:00

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  1. smokekush 26.11.2019 20:07 # smokekush
    Михажло хорощ новости про всяких ноунеймов выкладывать

    (ответить)

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