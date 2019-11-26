Клопп не переживает насчет травмы Салаха

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не переживает насчет состояния здоровья нападающего Мохамеда Салаха.

Напомним, в минувший международный перерыв Салах не ездил в сборную Египта, а матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в субботу целиком провел на скамейке запасных.



Причиной всему этому стала лодыжка, которую Мохамед изначально травмировал против "Лестера" в начале октября, а затем усугубил свое состояние против "Манчестер Сити" ранее в ноябре.



Однако в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Наполи" Клопп призвал не волноваться насчет здоровья Салаха. Юрген уверен, что Мохамеду не грозит рецидив.



"Мо выглядит по-настоящему хорошо. Сегодня мы определимся насчет его участия в матче, но я не слишком переживаю насчет него", — цитирует Клоппа Sky Sports.