Марку Силва останется во главе "Эвертона" на матч с "Лестером"

Марку Силва останется главным тренером "Эвертона" на матч Премьер-Лиги против "Лестера" в ближайшее воскресенье.

В минувшую субботу "ириски" потерпели неожиданное домашнее поражение 0:2 от "Норвича", который в предыдущие недели выглядел практически безнадежно.



Пресса сразу же принялась сплетничать о том, что судьба Силва предрешена, и мерсисайдский клуб собирается позвать Дэвида Мойеса на место 42-летнего португальца.



Однако после кризисных переговоров боссы "Эвертона" решили не спешить с увольнением Марку, который во вторник утром провел тренировку в обычном режиме, сообщает Sky Sports.



Эта отсрочка во многом связана с отсутствием подходящих кандидатур на замену Силве — даже персона Мойеса вызывает противоречивые чувства на "Гудисон Парк".