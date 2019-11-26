"Брайтон" заключил с Грэмом Поттером новый контракт до 2025 года

Грэм Поттер Спустя шесть месяцев после назначения Грэма Поттера "Брайтон" заключил со своим главным тренером новый контракт.

С огромным трудом избежав вылета из Премьер-Лиги в прошлом сезоне, "чайки" решили попрощаться с Крисом Хьютоном и еще в мае заключили четырехлетний контракт с Поттером, который перебрался на "Амекс" из "Суонси".

При Грэме "Брайтон" уверенно начал новую кампанию и после 13 туров занимает 12-ю позицию в Премьер-Лиге, находясь в пяти очках над зоной вылета.

Руководство клуба настолько впечатлилось работой Поттера, что сегодня заключило новые контракты с самим 44-летним англичанином и тремя его соратниками — до 2025 года.

"Вместе со своим штабом он продолжил то развитие, которого клуб добился в предыдущие годы. Он обеспечил другой подход с новым стилем игры, что хорошо приняли игроки и болельщики", — сообщил президент "Брайтона" Тони Блум.


Метки Брайтон, контракты, Поттер, тренер

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2019 19:25

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  1. wolfsmensch 26.11.2019 19:36 # wolfsmensch
    до 2025 это перебор. не дадут ему столько проработать

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  2. slash-lfc 26.11.2019 19:30 # slash-lfc
    Брайтон играет в более привлекательный футбол чем Щ0льсбери

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