Матип не стал ближе к возвращению в строй

Жоэль Матип Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип не стал ближе к возвращению в строй после травмы колена.

Матип находится вне игры с матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" 20 октября. Изначально главный тренер "красных" Юрген Клопп рассчитывал на возвращение Жоэля сразу после международного перерыва.

Однако колено все еще беспокоит 28-летнего камерунца, и тот готовится к новому обследованию, хотя вопрос об операции, как утверждает Liverpool Echo, пока не стоит.

"На этой неделе у нас запланировано своего рода повторное обследование, чтобы оценить его прогресс, но тут особо ничего не поделать — ты должен подождать, пока основную работы выполнит сам организм".

"После этого у нас будет больше информации. Пока он не выглядит готовым играть или тренироваться", — сообщил Клопп.


Метки Ливерпуль, Матип, травмы

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2019 19:10

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  1. electric 26.11.2019 19:27 # electric
    Диплодок шикарно начал сезон. Если бы не травма, поборолся бы за зм в следующем году. Здоровья.

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  2. liverfun 26.11.2019 19:20 # liverfun
    здоровья топарику, надеюсь вернется в течении пары недель

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