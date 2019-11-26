Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип не стал ближе к возвращению в строй после травмы колена.

Матип находится вне игры с матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" 20 октября. Изначально главный тренер "красных" Юрген Клопп рассчитывал на возвращение Жоэля сразу после международного перерыва.



Однако колено все еще беспокоит 28-летнего камерунца, и тот готовится к новому обследованию, хотя вопрос об операции, как утверждает Liverpool Echo, пока не стоит.



"На этой неделе у нас запланировано своего рода повторное обследование, чтобы оценить его прогресс, но тут особо ничего не поделать — ты должен подождать, пока основную работы выполнит сам организм".



"После этого у нас будет больше информации. Пока он не выглядит готовым играть или тренироваться", — сообщил Клопп.