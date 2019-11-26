Матип не стал ближе к возвращению в строй
Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип не стал ближе к возвращению в строй после травмы колена.
Матип находится вне игры с матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" 20 октября. Изначально главный тренер "красных" Юрген Клопп рассчитывал на возвращение Жоэля сразу после международного перерыва.
Однако колено все еще беспокоит 28-летнего камерунца, и тот готовится к новому обследованию, хотя вопрос об операции, как утверждает Liverpool Echo, пока не стоит.
"На этой неделе у нас запланировано своего рода повторное обследование, чтобы оценить его прогресс, но тут особо ничего не поделать — ты должен подождать, пока основную работы выполнит сам организм".
"После этого у нас будет больше информации. Пока он не выглядит готовым играть или тренироваться", — сообщил Клопп.
26.11.2019 19:10
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Диплодок шикарно начал сезон. Если бы не травма, поборолся бы за зм в следующем году. Здоровья.
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здоровья топарику, надеюсь вернется в течении пары недель
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