"Сити" начал переговоры со Стерлингом о новом контракте
"Манчестер Сити" провел предварительные переговоры с вингером Рахимом Стерлингом о новом контракте.
Как сообщает Sky Sports, управляющий директор "горожан" Омар Беррада и спортивный директор Чики Бегиристайн беседовали с представителями Стерлинга чуть менее часа в понедельник.
Диалог получился позитивным, хотя пока переговоры находятся в зачаточной стадии. "Сити" выразил желание наградить Рахима новой сделкой за продемонстрированный прогресс.
Свой действующий контракт с зарплатой в 275 тысяч фунтов в неделю 24-летний англичанин заключил лишь год назад. Новая же сделка позволит Стерлингу превзойти самого высокооплачиваемого игрока "Сити" в лице полузащитника Кевина Де Брюйне, который получает 350 тыс. фунтов каждые семь дней.
Вопреки появившимся слухам, Sky Sports утверждает, что будущее Стерлинга не зависит от Хосепа Гвардиолы — Рахим не будет требовать, чтобы главный тренер "горожан" подписал новый контракт перед тем, как это сделает он сам.
26.11.2019 19:00
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Ну видно же,что чувак в Челси хочет,пора на пик формы выходить
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КОРОЛИ!!!
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Лучший в Лиге на данный момент
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Воспитанник Ливера!
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