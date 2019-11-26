"Сити" начал переговоры со Стерлингом о новом контракте

"Манчестер Сити" провел предварительные переговоры с вингером Рахимом Стерлингом о новом контракте.

Как сообщает Sky Sports, управляющий директор "горожан" Омар Беррада и спортивный директор Чики Бегиристайн беседовали с представителями Стерлинга чуть менее часа в понедельник.



Диалог получился позитивным, хотя пока переговоры находятся в зачаточной стадии. "Сити" выразил желание наградить Рахима новой сделкой за продемонстрированный прогресс.



Свой действующий контракт с зарплатой в 275 тысяч фунтов в неделю 24-летний англичанин заключил лишь год назад. Новая же сделка позволит Стерлингу превзойти самого высокооплачиваемого игрока "Сити" в лице полузащитника Кевина Де Брюйне, который получает 350 тыс. фунтов каждые семь дней.



Вопреки появившимся слухам, Sky Sports утверждает, что будущее Стерлинга не зависит от Хосепа Гвардиолы — Рахим не будет требовать, чтобы главный тренер "горожан" подписал новый контракт перед тем, как это сделает он сам.