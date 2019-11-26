"Сити" начал переговоры со Стерлингом о новом контракте

Рахим Стерлинг "Манчестер Сити" провел предварительные переговоры с вингером Рахимом Стерлингом о новом контракте.

Как сообщает Sky Sports, управляющий директор "горожан" Омар Беррада и спортивный директор Чики Бегиристайн беседовали с представителями Стерлинга чуть менее часа в понедельник.

Диалог получился позитивным, хотя пока переговоры находятся в зачаточной стадии. "Сити" выразил желание наградить Рахима новой сделкой за продемонстрированный прогресс.

Свой действующий контракт с зарплатой в 275 тысяч фунтов в неделю 24-летний англичанин заключил лишь год назад. Новая же сделка позволит Стерлингу превзойти самого высокооплачиваемого игрока "Сити" в лице полузащитника Кевина Де Брюйне, который получает 350 тыс. фунтов каждые семь дней.

Вопреки появившимся слухам, Sky Sports утверждает, что будущее Стерлинга не зависит от Хосепа Гвардиолы — Рахим не будет требовать, чтобы главный тренер "горожан" подписал новый контракт перед тем, как это сделает он сам.


Метки Манчестер Сити, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 327

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  1. klementino 26.11.2019 19:43 # klementino
    Ну видно же,что чувак в Челси хочет,пора на пик формы выходить

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  2. tyhonovecky 26.11.2019 19:37 # tyhonovecky
    КОРОЛИ!!!

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  3. bes-ter 26.11.2019 19:29 # bes-ter
    Лучший в Лиге на данный момент

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  4. brown-ale 26.11.2019 19:25 # brown-ale
    Воспитанник Ливера!

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