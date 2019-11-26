Основной голкипер "Вест Хэма" Лукаш Фабиански приступил к легким тренировкам после травмы бедра.

Напомним, Фабиански получил свою травму против "Борнмута" в сентябре. Потеря первого номера стала настоящей катастрофой для команды, которая с тех пор даже не может победить.



Роберто, дублер Лукаша, пропустил 15 голов в семи матчах, из-за чего "молотобойцы" приблизились к зоне вылета Премьер-Лиги, а главный тренер Мануэль Пеллегрини оказался на пороге увольнения.



Однако Evening Standard удалось выяснить, что теперь возвращение Фабиански уже не за горами. Изначально доктора обещали поставить Лукаша на ноги после Нового года, но 34-летний поляк может восстановиться уже к матчу против "Кристал Пэлас" на Boxing Day.



Таким образом, "Вест Хэму" остается продержаться без экс-голкипера "Арсенала" всего четыре матча — Пеллегрини остается молиться, чтобы клуб его не уволил в этот период.