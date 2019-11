10 игроков "Ливерпуля" номинированы в символическую сборную УЕФА

Сразу 10 игроков из "Ливерпуля" были номинированы в символическую сборную УЕФА по итогам 2019 года.

Победители Лиги Чемпионов представлены среди номинантов голкипером Алиссоном, защитниками Трентом Александер-Арнольдом, Энди Робертсоном, Виргилом Ван Дейком, полузащитниками Фабиньо, Джорданом Хендерсоном, Джорджиньо Вейналдумом, нападающими Роберто Фирмино, Садио Мане и Мохамедом Салахом.



Примечательно, что Робертсон стал первым шотландцем, номинированным на эту награду за 19 лет ее существования.



В списке из 50 звезд также значатся Эдерсон, Эмерик Лапорт, Бернарду Силва, Давид Сильва, Бернарду Силва, Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити", Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Нголо Канте из "Челси", Ян Вертонген, Харри Кейн, Сон Хен Мин из "Тоттенхэма", а также Пьер-Эмерик Обамеянг из "Манчестер Сити".



Таким образом, пять из шести команд, в прошлом сезоне представлявших Англию в еврокубках, делегировали своих игроков в число номинантов — только "Манчестер Юнайтед" был проигнорирован.



Добавим, что состав сборной по традиции определяют фанаты посредством голосования на веб-сайте УЕФА.





#TeamOfTheYear is back!



50 stars compete for YOUR vote

Who should make the best team of 2019?



VOTE NOW!