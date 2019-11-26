10 игроков "Ливерпуля" номинированы в символическую сборную УЕФА

Виргил Ван Дейк и Лионель Месси Сразу 10 игроков из "Ливерпуля" были номинированы в символическую сборную УЕФА по итогам 2019 года.

Победители Лиги Чемпионов представлены среди номинантов голкипером Алиссоном, защитниками Трентом Александер-Арнольдом, Энди Робертсоном, Виргилом Ван Дейком, полузащитниками Фабиньо, Джорданом Хендерсоном, Джорджиньо Вейналдумом, нападающими Роберто Фирмино, Садио Мане и Мохамедом Салахом.

Примечательно, что Робертсон стал первым шотландцем, номинированным на эту награду за 19 лет ее существования.

В списке из 50 звезд также значатся Эдерсон, Эмерик Лапорт, Бернарду Силва, Давид Сильва, Бернарду Силва, Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити", Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Нголо Канте из "Челси", Ян Вертонген, Харри Кейн, Сон Хен Мин из "Тоттенхэма", а также Пьер-Эмерик Обамеянг из "Манчестер Сити".

Таким образом, пять из шести команд, в прошлом сезоне представлявших Англию в еврокубках, делегировали своих игроков в число номинантов — только "Манчестер Юнайтед" был проигнорирован.

Добавим, что состав сборной по традиции определяют фанаты посредством голосования на веб-сайте УЕФА.


Метки награды, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2019 17:00

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  1. naby-keita 26.11.2019 17:34 # naby-keita
    просто тупо закиньте туда чемпионский состав 2019

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  2. gerrard08 26.11.2019 17:27 # gerrard08
    --Азар--Мбамппе--Мане
    --Канте-БСилва-ДеЙонг
    --Таа-Матип-Ввд-Робертсон
    -----------Алиссон--------

    Чисто если по прошлому сезону судить.

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  3. sausage 26.11.2019 17:26 # sausage
    Вот мрази портовые, и тут всё купили и наротировали!

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  4. kler 26.11.2019 17:08 # kler
    , а также Пьер-Эмерик Обамеянг из "Манчестер Сити".

    Источник: http://fapl.ru/posts/74938/?c=1#c7030468

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  5. kler 26.11.2019 17:07 # kler
    Хендерсон?

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  6. chr1s8rown 26.11.2019 17:06 # chr1s8rown
    ляпор?

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