"Уотфорд" не собирается увольнять Флореса

Кике Санчес Флорес "Уотфорд" не планирует второй раз за сезон менять главного тренера и по-прежнему сохраняет веру в Кике Санчеса Флореса.

Напомним, Флорес вернулся на тренерский мостик "шершней" в сентябре, сменив своего соотечественника Хави Грасию. На тот момент клуб с "Викаридж Роуд" занимал последнее место в Премьер-Лиге и оставался без побед.

С тех пор "Уотфорд" выиграл лишь один из девяти матчей и набрал семь очков, после короткого прыжка вернувшись на самое дно турнирной таблицы.

Однако Sky Sports удалось выяснить, что боссы "Уотфорда" не собираются увольнять Флореса — 54-летний испанец займет привычное место у бровки во время выезда к "Саутгемптону" в субботу.

Добавим, главной слабостью "Уотфорда" остаются забитые мячи — только восемь в 13 матчах Премьер-Лиги, и это худший показатель в дивизионе.


Метки тренеры, Уотфорд, Флорес

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2019 16:00

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