"Уотфорд" не собирается увольнять Флореса

"Уотфорд" не планирует второй раз за сезон менять главного тренера и по-прежнему сохраняет веру в Кике Санчеса Флореса.

Напомним, Флорес вернулся на тренерский мостик "шершней" в сентябре, сменив своего соотечественника Хави Грасию. На тот момент клуб с "Викаридж Роуд" занимал последнее место в Премьер-Лиге и оставался без побед.



С тех пор "Уотфорд" выиграл лишь один из девяти матчей и набрал семь очков, после короткого прыжка вернувшись на самое дно турнирной таблицы.



Однако Sky Sports удалось выяснить, что боссы "Уотфорда" не собираются увольнять Флореса — 54-летний испанец займет привычное место у бровки во время выезда к "Саутгемптону" в субботу.



Добавим, главной слабостью "Уотфорда" остаются забитые мячи — только восемь в 13 матчах Премьер-Лиги, и это худший показатель в дивизионе.