Сульшер берет в Казахстан молодежь — и Батта

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отправится в Казахстан на матч Лиги Европы против "Астаны" со множеством молодых игроков — а также с Ники Баттом.

Напомним, в июле Батт покинул пост главы академии "Юнайтед" и перешел на работу в первую команду. Теперь Ники помогает становлению здесь молодых талантов.



По информации Sky Sports, планы задействовать в Казахстане молодежный состав убедили Сульшера взять на этот выезд Батта. А вот ассистенты Оле Гуннара в лице Кирана Макенны и Майкла Кэррика останутся в Манчестере и будут готовиться к воскресному матчу Премьер-Лиги против "Астон Виллы".



Отметим, что "красные дьяволы" уже гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы благодаря победе 3:0 над "Партизаном" ранее в этом месяце.



Однако обеспеченная путевка в плей-офф — это лишь один из факторов, почему Сульшер решил не брать основных игроков в Казахстан. Дело в том, что в Нур-Султате температурный столбик опускается ниже 10 градусов в эти дни — "Юнайтед" даже рекомендовал футболистам, персоналу и фанатам проводить на открытом воздухе не дольше 10 минут за раз.