Прогнозы на матчи вторника в Лиге Чемпионов

Во вторник, 26 ноября, в пятом туре группового раунда Лиги Чемпионов сыграют два английских клуба. "Тоттенхэм" с новым менеджером Жозе Моуриньо будет принимать греческий "Олимпиакос", а чемпион Премьер-Лиги "Манчестер Сити" сразится на своем поле с донецким "Шахтером". Прогнозы от Майкла Оуэна и Чарли Николаса, а также предматчевая статистика — в традиционном материале FAPL.ru.





ТОТТЕНХЭМ — ОЛИМПИАКОС

Вторник, 25 ноября, 23:00 ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ







При всех своих проблемах в этом сезоне, "Тоттенхэм" комфортно чувствует себя в Лиге Чемпионов, даже после поражения 2:7 от "Баварии". "Шпоры" опережают на четыре очка обыгранную ими дважды "Црвену Звезду" и могут досрочно обеспечить себе выход в плей-офф, если выиграют дома у "Олимпиакоса". В Греции "шпоры" не смогли удержать победу, ведя уже в первом тайме 0:2, но в домашнем матче "Тоттенхэм" вполне способен справиться с аутсайдером группы, который после той первой встречи очков больше не набирал.



Ключевая статистика от Who Scored



- во всех четырех матчах группового раунда Лиги Чемпионов с участием "Тоттенхэма" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- "Олимпиакос" проиграл все три своих последних матча Лиги Чемпионов;

- "Тоттенхэм" забивал как минимум дважды во всех четырех матчах группового раунда, в то время как "Олимпиакос" в группе стабильно пропускает как минимум дважды.



Прогноз Who Scored: 3:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: "Тоттенхэм" с форой (-2.5) — 2.9 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Шпоры" начали свою жизнь под руководством Жозе Моуриньо с победы над "Вест Хэмом" на "Лондон Стэдиум" в субботу, а победа над "Олимпиакосом" позволит им благополучно квалифицироваться в плей-офф Лиги Чемпионов. Грекам нужно побеждать в Лондоне, чтобы иметь хоть какие-то шансы пробиться в плей-офф, но, набрав всего одно очко после четырех туров, они занимают последнее место совсем не случайно. Тем не менее, я не думаю, что "Тоттенхэму" тут будет просто.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Тоттенхэма" и обе забьют — 2.65 в БК Фонбет



Чарли Николас (Sky Sports)



"Олимпиакос" на последнем месте, но они смогли добыть потрясающую ничью в первом матче в Пирее, а также неплохо смотрелись против "Баварии". Жозе Моуриньо пришел вовремя — "Тоттенхэму" не везло, но у команды есть мастерство. Он должен легко вернуть команде уверенность. Есть еще проблемы в обороне, и я думаю, что Серж Орье все еще слишком опрометчив, а также я не уверен, насколько предан делу Данни Роуз, как не уверен и в центральных защитниках. Это будет комфортная игра, и "Тоттенхэм" возьмет три очка, а значит квалифицируется в плей-офф.



Прогноз Чарли Николаса: 2:1



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ШАХТЕР

Вторник, 25 ноября, 23:00 ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ







"Манчестер Сити" уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов, набрав 10 очков в первых четырех турах группового раунда, потому особой турнирной мотивации у "горожан" в матче с донецким "Шахтером" не будет. В случае победы, "Сити" может обеспечить себе еще и первое место в группе, но все понимают, что оно и так никуда не денется от "горожан". Пеп Гвардиола удивил, когда перед важной игрой чемпионата с "Ливерпулем" использовал основной состав в матче с "Аталантой", следовательно от "Сити" стоит ждать снова боеспособного состава, но в то же время точно не сыграет травмированный Серхио Агуэро. Для "Шахтера" все решится в последнем туре, когда украинский чемпион сыграет с "Аталантой" на своем поле, но отхватить хотя бы одно очков с барского плеча "Сити" команда, второй сезон кряду играющая с "горожанами" в одной группе Лиги Чемпионов, не прочь.



Ключевая статистика от Who Scored



- в девяти из 10 последних матчей "Шахтера" в Лиге Чемпионов проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- "Сити" забивал как минимум трижды в трех последних матчах с "Шахтером";

- также "Сити" не пропускал в трех последних матчах с "Шахтером";

- "Шахтер" пропускал как минимум дважды в трех последних матчах Лиги Чемпионов.



Прогноз Who Scored: 4:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: "Манчестер Сити" с форой (-3.5) — 3.3 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Манчестер Сити" преуспел в том, чтобы обыграть на "Этихад" молодой и перспективный "Челси". Я ожидаю, что чемпионы Англии продлят свою победную серию с чемпионом Украины и снова обыграют "Шахтер". Победа может гарантировать "Сити" первое место в группе, хотя "Шахтеру" есть за что бороться, учитывая, что они сейчас находятся на втором месте. Еще один приятный европейский вечер для команды Гвардиолы.



Рекомендация Майкла Оуэна: "Сухая" победа "Манчестер Сити" — 2.1 в БК Фонбет



Чарли Николас (Sky Sports)



Я чувствую, что у "Сити" все еще есть проблемы. Вы могли видеть их в матче с "Челси", но футбол — потрясающая игра. Я наслаждался игрой Рияда Махреза и задавал себе вопрос — почему Гвардиола не использовал его с "Ливерпулем"? Также меня удивляет, что Махрез не очень часто идет в обводку. Он сделал это один раз, и мы увидели красивый гол в его исполнении. Я понимаю, что Пепу нравится, когда его игроки становятся универсалами, но Махрез — чистокровный вингер.



Травма Серхио Агуэро затронет всех, но я думаю, что Габриэль Жезус, вероятно, готов заменить его. Все будут скучать по мастерству Агуэро, но я не вижу тут никакой проблемы. Я поставлю на 3:1, потому что у "Сити" все еще есть некоторые слабости в обороне. "Сити" может сыграть с Клаудио Браво, поскольку Эдерсон выглядел не лучшим образом против "Челси" — ему необходимо время, чтобы набрать форму. Этот матч они выиграют, выиграют и группу, а затем смогут отдохнуть в последней игре с "Динамо".



Прогноз Чарли Николаса: 3:1



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru