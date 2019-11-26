Джесси Лингард рассказал о своем отношении к критике

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард заявил, что он игнорирует критику в свой адрес.

В последнее время 26-летний Лингард регулярно навлекает на себя критику — как игрой, так и своими увлечениями вне футбола.



Ранее осенью главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер даже призвал Лингарда, запустившего свой бренд модной одежды и аксессуаров JLingz, сосредоточиться на футболе, однако Джесси уверяет, что все его мысли — об игре, а критика ему не вредит.



"Такое впечатление, люди думают, что я лично участвую во всех процессах, но я не упаковываю одежду и не рассылаю ее!"



"В социальных сетях пишут много всего, люди там говорят неприятные вещи. Ты не можешь позволить себе быть втянутым в это".



"Я не читаю все это, я не читаю газет. По этой же причине молодым футболистам тяжело вставать на ноги сейчас, потому что они так зависимы от социальных сетей и того, что люди говорят про них — они толком не знают, насколько они хороши. Я же больше не читаю ничего, что пишут онлайн".



"Когда я только попал в первую команду, я начал читать такого рода вещи, но теперь я этого не делаю, даже когда дела идут хорошо".



"Один человек может ненавидеть тебя, другой может любить тебя — это нормально. Ты должен принять это. Мы каждую неделю играем на глазах 75 тысяч зрителей".



"В "Юнайтед", крупнейшем клубе мира, тебя будут критиковать в любом случае. Мы, игроки, должны просто принять это и быть толстокожими к критике".



"Я люблю футбол, я люблю играть, я люблю фанатов и стадионы. Я люблю все, что связано с футболом. Я считаю себя чистокровным футболистом", — сообщил Лингард подкасту UTD.