Джесси Лингард рассказал о своем отношении к критике

Джесси Лингард Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард заявил, что он игнорирует критику в свой адрес.

В последнее время 26-летний Лингард регулярно навлекает на себя критику — как игрой, так и своими увлечениями вне футбола.

Ранее осенью главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер даже призвал Лингарда, запустившего свой бренд модной одежды и аксессуаров JLingz, сосредоточиться на футболе, однако Джесси уверяет, что все его мысли — об игре, а критика ему не вредит.

"Такое впечатление, люди думают, что я лично участвую во всех процессах, но я не упаковываю одежду и не рассылаю ее!"

"В социальных сетях пишут много всего, люди там говорят неприятные вещи. Ты не можешь позволить себе быть втянутым в это".

"Я не читаю все это, я не читаю газет. По этой же причине молодым футболистам тяжело вставать на ноги сейчас, потому что они так зависимы от социальных сетей и того, что люди говорят про них — они толком не знают, насколько они хороши. Я же больше не читаю ничего, что пишут онлайн".

"Когда я только попал в первую команду, я начал читать такого рода вещи, но теперь я этого не делаю, даже когда дела идут хорошо".

"Один человек может ненавидеть тебя, другой может любить тебя — это нормально. Ты должен принять это. Мы каждую неделю играем на глазах 75 тысяч зрителей".

"В "Юнайтед", крупнейшем клубе мира, тебя будут критиковать в любом случае. Мы, игроки, должны просто принять это и быть толстокожими к критике".

"Я люблю футбол, я люблю играть, я люблю фанатов и стадионы. Я люблю все, что связано с футболом. Я считаю себя чистокровным футболистом", — сообщил Лингард подкасту UTD.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 601

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  1. wolfsmensch 26.11.2019 15:04 # wolfsmensch
    для модельера хорошо в футбол играет, не понимаю претензий к нему

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  2. frisby 26.11.2019 14:51 # frisby
    "Такое впечатление, люди думают, что я лично участвую во всех процессах, но я не упаковываю одежду и не рассылаю ее!" я ДОСТАВЛЯЮ ЮБКИ ЛИФЧИКИ И ТРУСЕЛЯ НА ДОМ.
    "В социальных сетях пишут много всего, люди там говорят неприятные вещи. Ты не можешь позволить себе быть втянутым в это". УЖЕ НАТЯНУЛИ НЕГРИЛУ.

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  3. dallaslp 26.11.2019 14:41 # dallaslp
    "..я начал читать такого рода вещи, но теперь я этого не делаю, даже когда дела идут хорошо".
    Это когда?
    Я даже не уверен потянет он уровень чемпионшипа, и надо ли оно ему вообще?

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  4. gin 26.11.2019 14:37 # gin
    Деградировал за 2 сезона последних. Сейчас хуже даже Фреда.

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  5. raimbek1 26.11.2019 14:16 # raimbek1
    Этого пассажира продать в первую очередь! последние 3 года его игра только регрессирует, бесполезное тело в заявке МЮ

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  6. narcot 26.11.2019 14:09 # narcot
    уэлбэк > рэшфорд > лингард

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  7. mane 26.11.2019 14:04 # mane
    Наверное худший игрок в истории АПЛ. Просто юдашкин цвета капучино

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  8. naby-keita 26.11.2019 14:03 # naby-keita
    "Я люблю футбол, я люблю играть, я люблю фанатов и стадионы. Я люблю все, что связано с футболом. Я считаю себя чистокровным футболистом",

    0 голов 0 ассистов за последний год
    100 тыс фунтов в неделю

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