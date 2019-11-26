Погба отреагировал на слухи о том, что он симулирует травму
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отреагировал на слухи о том, что он симулирует свою травму и отказывается играть за "красных дьяволов".
На днях в испанской прессе появилась информация, что Погба рассчитывает перейти в "Реал" уже в январе и до тех пор не собирается играть за команду Оле Гуннара Сульшера, притворяясь травмированным.
Поль находится вне игры с конца сентября, когда в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" у него случился рецидив травмы лодыжки. 26-летний француз не мог оставить без внимания обвинения насчет того, что он валяет дурака.
Как напоминает Daily Mirror, Погба еще две недели назад избавился от гипса, однако накануне Поль загрузил в социальную сеть видео, на котором его правая нога по-прежнему находится в защитной обуви.
Позже Погба снял еще одно видео — из кабинета массажиста, дав понять, что он делает все возможное, чтобы поскорее вернуть в строй.
26.11.2019 13:10
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Здоровья!
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Плавить нах, брать Бруно+ещё топа в центр и вот закрыли и тему, и позицию
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даже это бревно > фред
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Хоть нормальные деньги можно получить клубу за него, и то хорошо. Как раз немного добавить и купить бы Мэдисона с Санчо. Это было бы очень круто!
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Да похрену на его отмазки, факт в том что он недостаточно выкладывается в играх за МЮ, продать охреневшую обезъяну
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МЮ надо от него поскорее избавиться. Вообще у МЮ состав вроде как в поряде, воротчик топ, защита норм, нападение тоже неплохо, Рэшфорд и Марсьяль неплохо смотрятся последний месяц. Вот полузащита это да, игрока 2-3 летом купить и будет вполне себе тима. Если конечно Сульшер до лета доживет, в чем я сомневаюсь, если честно
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