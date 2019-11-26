Погба отреагировал на слухи о том, что он симулирует травму

Нога Поля Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отреагировал на слухи о том, что он симулирует свою травму и отказывается играть за "красных дьяволов".

На днях в испанской прессе появилась информация, что Погба рассчитывает перейти в "Реал" уже в январе и до тех пор не собирается играть за команду Оле Гуннара Сульшера, притворяясь травмированным.

Поль находится вне игры с конца сентября, когда в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" у него случился рецидив травмы лодыжки. 26-летний француз не мог оставить без внимания обвинения насчет того, что он валяет дурака.

Как напоминает Daily Mirror, Погба еще две недели назад избавился от гипса, однако накануне Поль загрузил в социальную сеть видео, на котором его правая нога по-прежнему находится в защитной обуви.

Позже Погба снял еще одно видео — из кабинета массажиста, дав понять, что он делает все возможное, чтобы поскорее вернуть в строй.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Реал, слухи

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2019 13:10

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  1. naby-keita 26.11.2019 14:28 # naby-keita
    Здоровья!

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  2. keane16 26.11.2019 14:17 # keane16
    Плавить нах, брать Бруно+ещё топа в центр и вот закрыли и тему, и позицию

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  3. narcot 26.11.2019 13:43 # narcot
    даже это бревно > фред

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  4. mancunia-planet 26.11.2019 13:41 # mancunia-planet
    Хоть нормальные деньги можно получить клубу за него, и то хорошо. Как раз немного добавить и купить бы Мэдисона с Санчо. Это было бы очень круто!

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  5. raimbek1 26.11.2019 13:24 # raimbek1
    Да похрену на его отмазки, факт в том что он недостаточно выкладывается в играх за МЮ, продать охреневшую обезъяну

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  6. skydreams 26.11.2019 13:18 # skydreams
    МЮ надо от него поскорее избавиться. Вообще у МЮ состав вроде как в поряде, воротчик топ, защита норм, нападение тоже неплохо, Рэшфорд и Марсьяль неплохо смотрятся последний месяц. Вот полузащита это да, игрока 2-3 летом купить и будет вполне себе тима. Если конечно Сульшер до лета доживет, в чем я сомневаюсь, если честно

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