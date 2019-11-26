Погба отреагировал на слухи о том, что он симулирует травму

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отреагировал на слухи о том, что он симулирует свою травму и отказывается играть за "красных дьяволов".

На днях в испанской прессе появилась информация, что Погба рассчитывает перейти в "Реал" уже в январе и до тех пор не собирается играть за команду Оле Гуннара Сульшера, притворяясь травмированным.



Поль находится вне игры с конца сентября, когда в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" у него случился рецидив травмы лодыжки. 26-летний француз не мог оставить без внимания обвинения насчет того, что он валяет дурака.



Как напоминает Daily Mirror, Погба еще две недели назад избавился от гипса, однако накануне Поль загрузил в социальную сеть видео, на котором его правая нога по-прежнему находится в защитной обуви.



Позже Погба снял еще одно видео — из кабинета массажиста, дав понять, что он делает все возможное, чтобы поскорее вернуть в строй.