Каррагер и Невилл составил символические сборные Премьер-Лиги последних 10 лет
Эксперты Sky Sports Джейми Каррагер и Гари Невилл составили символические сборные Премьер-Лиги последних 10 лет.
У коллег по телевизионной студии возникли разногласия только по двум именам. Каррагер и Невилл полностью сошлись в выборе голкипера и защитников, но в остальном Джейми предпочел Нголо Канте и Гарета Бэйла, тогда как Гари — Харри Кейна и Луиса Суареса.
"Причина, почему я включил Бэйла, состоит в том, что он провел в этой лиге мало для полного десятилетия, но он дважды становился Игроком Года по версии PFA и еще раз молодым Игроком Года".
"Стать Игроком Года — это больше достижение. Получить эту награду два раза в течение трех лет — невероятно. А затем он отправился в "Реал" за рекордные деньги", — объяснил свой выбор Карргер.
26.11.2019 12:00
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Последние комментарии:
Нахер эти символические сборные?
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Кто мог бы составить конкуренцию Аспиликуете? Они сговорились чтоли?
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у Джейми команда посбалансированнее выглядит
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Ни одного игрока гейклуба аснла))))
Ахахаха, середняки блеат)))
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Джеррард где? блеать
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Что здесь делают сабалета и аспиликуэта? Без этих днарей вполне норм сборные, адекватно.
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Не, ну закинуть азара в полузащиту мог только похмельный Гари
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