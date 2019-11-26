Каррагер и Невилл составил символические сборные Премьер-Лиги последних 10 лет

Гарет Бэйл Эксперты Sky Sports Джейми Каррагер и Гари Невилл составили символические сборные Премьер-Лиги последних 10 лет.

У коллег по телевизионной студии возникли разногласия только по двум именам. Каррагер и Невилл полностью сошлись в выборе голкипера и защитников, но в остальном Джейми предпочел Нголо Канте и Гарета Бэйла, тогда как Гари — Харри Кейна и Луиса Суареса.

"Причина, почему я включил Бэйла, состоит в том, что он провел в этой лиге мало для полного десятилетия, но он дважды становился Игроком Года по версии PFA и еще раз молодым Игроком Года".

"Стать Игроком Года — это больше достижение. Получить эту награду два раза в течение трех лет — невероятно. А затем он отправился в "Реал" за рекордные деньги", — объяснил свой выбор Карргер.

Символические сборные Каррагера и Невилла


Метки Каррагер, Невилл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 983

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 26.11.2019 12:28 # scouser2005
    Нахер эти символические сборные?

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  2. mancunia-planet 26.11.2019 12:27 # mancunia-planet
    Кто мог бы составить конкуренцию Аспиликуете? Они сговорились чтоли?

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  3. wolfsmensch 26.11.2019 12:24 # wolfsmensch
    у Джейми команда посбалансированнее выглядит

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  4. chelsea88 26.11.2019 12:14 # chelsea88
    Ни одного игрока гейклуба аснла))))
    Ахахаха, середняки блеат)))

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  5. makaku 26.11.2019 12:11 # makaku
    Джеррард где? блеать

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  6. nevzorov 26.11.2019 12:06 # nevzorov
    Что здесь делают сабалета и аспиликуэта? Без этих днарей вполне норм сборные, адекватно.

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  7. mrjingles 26.11.2019 12:06 # mrjingles
    Не, ну закинуть азара в полузащиту мог только похмельный Гари

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