Каррагер и Невилл составил символические сборные Премьер-Лиги последних 10 лет

Эксперты Sky Sports Джейми Каррагер и Гари Невилл составили символические сборные Премьер-Лиги последних 10 лет.

У коллег по телевизионной студии возникли разногласия только по двум именам. Каррагер и Невилл полностью сошлись в выборе голкипера и защитников, но в остальном Джейми предпочел Нголо Канте и Гарета Бэйла, тогда как Гари — Харри Кейна и Луиса Суареса.



"Причина, почему я включил Бэйла, состоит в том, что он провел в этой лиге мало для полного десятилетия, но он дважды становился Игроком Года по версии PFA и еще раз молодым Игроком Года".



"Стать Игроком Года — это больше достижение. Получить эту награду два раза в течение трех лет — невероятно. А затем он отправился в "Реал" за рекордные деньги", — объяснил свой выбор Карргер.



