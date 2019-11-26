Зума: "Моуриньо научил меня ненавидеть поражения"

Защитник "Челси" Курт Зума выразил благодарность бывшему главному тренеру "синих" Жозе Моуриньо.

В нынешней кампании Зума окончательно утвердился в качестве основного игрока "Челси" и сейчас помогает команде Фрэнка Лэмпарда держаться в топ-4 Премьер-Лиги.



Курт прибыл на "Стэмфорд Бридж" еще в 2014 году, и именно тот начальный период в лондонском клубе, когда ему довелось поработать с Моуриньо, он считает определяющим для своего становления.



"Именно Моуриньо открыл для меня ворота в Англию. Мне было 19, когда я приехал сюда. Я был молод".



"Также он вселил в меня уверенность, позволяя мне играть напряженные большие матчи. Именно он показал мне, в какой футбол играют в Англии".



"Он тот тренер, который ненавидит проигрывать. Он научил меня ненавидеть поражения. Благодаря ему я смог раскрыться в "Челси". Он многое мне дал и многому научил. Я благодарен ему", — сообщил Зума France Football.