Зума: "Моуриньо научил меня ненавидеть поражения"
Защитник "Челси" Курт Зума выразил благодарность бывшему главному тренеру "синих" Жозе Моуриньо.
В нынешней кампании Зума окончательно утвердился в качестве основного игрока "Челси" и сейчас помогает команде Фрэнка Лэмпарда держаться в топ-4 Премьер-Лиги.
Курт прибыл на "Стэмфорд Бридж" еще в 2014 году, и именно тот начальный период в лондонском клубе, когда ему довелось поработать с Моуриньо, он считает определяющим для своего становления.
"Именно Моуриньо открыл для меня ворота в Англию. Мне было 19, когда я приехал сюда. Я был молод".
"Также он вселил в меня уверенность, позволяя мне играть напряженные большие матчи. Именно он показал мне, в какой футбол играют в Англии".
"Он тот тренер, который ненавидит проигрывать. Он научил меня ненавидеть поражения. Благодаря ему я смог раскрыться в "Челси". Он многое мне дал и многому научил. Я благодарен ему", — сообщил Зума France Football.
26.11.2019 11:00
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Лучше бы он не открывал для тебя Англию, ебаное полено.
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лучше бы он тебя в футбол играть научил
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Местные додики любят хейтить Маура, просто потому, что их от него бомбит. Приписывают ему какие-то черты характера на основе своих извращёных суждений о сути каких-то высказываниий тд. Но в то же время, высказываний, подобных этому от Зума, предостаточное количество. Их пропускают мимо ушей, но тем не менее многие футболисты говорят о Мауре подобные вещи. А вот высказываний обратного характера, я вроде и не видел (или почти не видел), ни от тренеров, ни от игроков.
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