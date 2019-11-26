Невилл раскритиковал полузащиту "Юнайтед"

Фред и Андреас Перейра Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что уровень Фреда и Андреаса Перейры из "Манчестер Юнайтед" — это недостаточно даже для середняка Премьер-Лиги.

Травмы Поля Погба и Скотта Мактоминея, а также разлад в отношениях с Неманьей Матичем не оставили главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру иного выбора, кроме как составить пару центральных полузащитников на воскресный матч против "Шеффилд Юнайтед" (3:3) из Фреда и Перейры. Игра этой связки совершенно не впечатлила Гари.

"Я расстроен их игрой на выезде в целом и тем, каким образом они проводят матчи. В первом тайме их оборонительная система, если мы говорим о действиях пятерки защитников, не работала. Было похоже на то, что одна команда знает, как играть, а другая — нет".

"Также я не понимаю, что это за полузащита, потому что Фред и Перейра — это не полузащита. Это не полузащита даже для клуба из середины таблицы, не говоря уже об одном из самых тратящих клубов в Европе, хотя у них есть травмы и другие проблемы в этой зоне", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2019 10:00

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  1. scouser2005 26.11.2019 12:24 # scouser2005
    кожанчестер говнайтед

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  2. mancunia-planet 26.11.2019 11:02 # mancunia-planet
    Очевидно всё. Это реально недостаточно, слабый центр полузащиты очень. Вот вернутся Мактоминей с Погба, и будет счастье.

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  3. narcot 26.11.2019 10:13 # narcot
    хоть кто-то шарит

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  4. yamateh 26.11.2019 10:06 # yamateh
    Перейра сыграл как Жоржиньо против МС.

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