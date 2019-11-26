Невилл раскритиковал полузащиту "Юнайтед"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что уровень Фреда и Андреаса Перейры из "Манчестер Юнайтед" — это недостаточно даже для середняка Премьер-Лиги.
Травмы Поля Погба и Скотта Мактоминея, а также разлад в отношениях с Неманьей Матичем не оставили главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру иного выбора, кроме как составить пару центральных полузащитников на воскресный матч против "Шеффилд Юнайтед" (3:3) из Фреда и Перейры. Игра этой связки совершенно не впечатлила Гари.
"Я расстроен их игрой на выезде в целом и тем, каким образом они проводят матчи. В первом тайме их оборонительная система, если мы говорим о действиях пятерки защитников, не работала. Было похоже на то, что одна команда знает, как играть, а другая — нет".
"Также я не понимаю, что это за полузащита, потому что Фред и Перейра — это не полузащита. Это не полузащита даже для клуба из середины таблицы, не говоря уже об одном из самых тратящих клубов в Европе, хотя у них есть травмы и другие проблемы в этой зоне", — сообщил Невилл в эфире.
26.11.2019 10:00
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Последние комментарии:
кожанчестер говнайтед
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Очевидно всё. Это реально недостаточно, слабый центр полузащиты очень. Вот вернутся Мактоминей с Погба, и будет счастье.
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хоть кто-то шарит
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Перейра сыграл как Жоржиньо против МС.
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