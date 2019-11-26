Невилл раскритиковал полузащиту "Юнайтед"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что уровень Фреда и Андреаса Перейры из "Манчестер Юнайтед" — это недостаточно даже для середняка Премьер-Лиги.

Травмы Поля Погба и Скотта Мактоминея, а также разлад в отношениях с Неманьей Матичем не оставили главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру иного выбора, кроме как составить пару центральных полузащитников на воскресный матч против "Шеффилд Юнайтед" (3:3) из Фреда и Перейры. Игра этой связки совершенно не впечатлила Гари.



"Я расстроен их игрой на выезде в целом и тем, каким образом они проводят матчи. В первом тайме их оборонительная система, если мы говорим о действиях пятерки защитников, не работала. Было похоже на то, что одна команда знает, как играть, а другая — нет".



"Также я не понимаю, что это за полузащита, потому что Фред и Перейра — это не полузащита. Это не полузащита даже для клуба из середины таблицы, не говоря уже об одном из самых тратящих клубов в Европе, хотя у них есть травмы и другие проблемы в этой зоне", — сообщил Невилл в эфире.