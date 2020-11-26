Моуриньо: "Поражение в финале — это не история"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо не считает, что его новый клуб вписал свою имя в историю, добравшись до финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.

При Маурисио Почеттино, предшественнике Моуриньо, "шпоры" смогли впервые в своей истории достичь финала Лиги Чемпионов, где проиграли "Ливерпулю" со счетом 2:0.



Однако для Моуриньо, который в своей карьере дважды выигрывал Лигу Чемпионов и еще раз Лигу Европы, только завоевание трофея будет успехом.



"Что касается прошлого сезона "шпор", то сам факт выхода в финал является удивительным достижением, несомненно".



"Выйти в финал — невероятное достижение, но это не история. История — это победы".



"С этими парнями я никогда не буду бояться никакого матча в Лиге Чемпионов. Наш фокус на выходе в плей-офф. Я всегда это говорил. Даже в 1/8 финала я привык не думать о завоевании трофея".



"Лишь в четвертьфинале ты можешь делать это. До этого все еще далеко, но если мы выйдем в четвертьфинал, мы начнем думать, что у нас есть шансы".



"Как я уже говорил, дайте мне время поработать, дайте мне время распространить свои идеи среди этих парней, и я без проблем буду готов отправиться на любой стадион и сыграть с любым большим соперником в Европе или Англии. Мы не будем бояться никого", — цитирует Моуриньо Daily Mail.