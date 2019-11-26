В "Арсенале" опасаются исхода звезд, если Эмери останется

"Арсенал" опасается исхода звездных игроков из клуба, если Унаи Эмери останется на посту главного тренера за пределы этого сезона.

В минувший уикенд "канониры" провели очередной невыразительный матч, а ничья 2:2 с "Саутгемптоном" отдалила их от топ-4 Премьер-Лиги уже на восемь очков.



Как сообщает Daily Mail, спортивный директор Рауль Санллехи и технический директор Эду сразу после окончания матча спустились в подтрибунный тоннель, чтобы провести кризисные переговоры с Эмери.



Внутри "Арсенала" появились большие сомнения насчет дальнейшего сотрудничества с Эмери, в том числе из-за претензий к испанскому тренеру со стороны игроков, которые сомневаются в методах Унаи и считают, что он слишком консервативен в своем подходе к матчам, и его философия будет стоить клубу места в Лиге Чемпионов на будущий год.



На "Эмирейтс" опасаются, что эта нездоровая ситуация заставит игроков задуматься об уходе из клуба. Например, переговоры с Пьер-Эмериком Обамеянгом и Александром Лакасеттом в данный момент находятся в тупике — оба нападающих хотят играть в Лиге Чемпионов и не верят, что смогут туда попасть с Эмери.



Также утверждается, что "Арсенал" уже приступил к составлению списка кандидатов на замену Эмери.