В "Арсенале" опасаются исхода звезд, если Эмери останется

Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лакасетт "Арсенал" опасается исхода звездных игроков из клуба, если Унаи Эмери останется на посту главного тренера за пределы этого сезона.

В минувший уикенд "канониры" провели очередной невыразительный матч, а ничья 2:2 с "Саутгемптоном" отдалила их от топ-4 Премьер-Лиги уже на восемь очков.

Как сообщает Daily Mail, спортивный директор Рауль Санллехи и технический директор Эду сразу после окончания матча спустились в подтрибунный тоннель, чтобы провести кризисные переговоры с Эмери.

Внутри "Арсенала" появились большие сомнения насчет дальнейшего сотрудничества с Эмери, в том числе из-за претензий к испанскому тренеру со стороны игроков, которые сомневаются в методах Унаи и считают, что он слишком консервативен в своем подходе к матчам, и его философия будет стоить клубу места в Лиге Чемпионов на будущий год.

На "Эмирейтс" опасаются, что эта нездоровая ситуация заставит игроков задуматься об уходе из клуба. Например, переговоры с Пьер-Эмериком Обамеянгом и Александром Лакасеттом в данный момент находятся в тупике — оба нападающих хотят играть в Лиге Чемпионов и не верят, что смогут туда попасть с Эмери.

Также утверждается, что "Арсенал" уже приступил к составлению списка кандидатов на замену Эмери.


Метки Арсенал, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2019 08:00

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  1. tigerpool 26.11.2019 08:51 # tigerpool
    Там кроме Обамы то нету уже звезд

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  2. only--liverpool 26.11.2019 08:16 # only--liverpool
    Можно Обаму подобрать за бесплатно свободным агентом
    ехехехехехе

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  3. chelsea88 26.11.2019 08:12 # chelsea88
    Две здезды, две светлых повести...

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