В "Арсенале" опасаются исхода звезд, если Эмери останется
"Арсенал" опасается исхода звездных игроков из клуба, если Унаи Эмери останется на посту главного тренера за пределы этого сезона.
В минувший уикенд "канониры" провели очередной невыразительный матч, а ничья 2:2 с "Саутгемптоном" отдалила их от топ-4 Премьер-Лиги уже на восемь очков.
Как сообщает Daily Mail, спортивный директор Рауль Санллехи и технический директор Эду сразу после окончания матча спустились в подтрибунный тоннель, чтобы провести кризисные переговоры с Эмери.
Внутри "Арсенала" появились большие сомнения насчет дальнейшего сотрудничества с Эмери, в том числе из-за претензий к испанскому тренеру со стороны игроков, которые сомневаются в методах Унаи и считают, что он слишком консервативен в своем подходе к матчам, и его философия будет стоить клубу места в Лиге Чемпионов на будущий год.
На "Эмирейтс" опасаются, что эта нездоровая ситуация заставит игроков задуматься об уходе из клуба. Например, переговоры с Пьер-Эмериком Обамеянгом и Александром Лакасеттом в данный момент находятся в тупике — оба нападающих хотят играть в Лиге Чемпионов и не верят, что смогут туда попасть с Эмери.
Также утверждается, что "Арсенал" уже приступил к составлению списка кандидатов на замену Эмери.
26.11.2019 08:00
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Там кроме Обамы то нету уже звезд
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Можно Обаму подобрать за бесплатно свободным агентом
ехехехехехе
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Две здезды, две светлых повести...
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