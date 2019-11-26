"Юнайтед" близок к рекордной сделке с Haier

Футболка Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" близок к обретению нового титульного спонсора на рекордных для мирового футбола условиях.

Как известно, в данный момент у "красных дьяволов" и без того самый щедрый титульный спонсор в Премьер-Лиге — автомобильный гигант Chevrolet платит клубу с "Олд Траффорд" 64 миллиона фунтов ежегодно.

Однако The Sun стало известно, что вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд уже подыскал замену Chevrolet в лице китайской компании Haier, которая является крупнейшим производителем бытовой техники в мире.

Haier Group владеет несколькими известными брендами, включая Hoover а также приобретенный в июле у итальянцев за 405 млн. фунтов Candy.

Высокопоставленные руководители Haier побывали в Лондоне на прошлой неделе, посетив столичный офис "Юнайтед" и обсудив условия готовящейся сделки.

Семилетнее соглашение с Chevrolet "дьяволы" согласовали в 2014. Однако сейчас "Юнайтед" хочет досрочно прекратить это сотрудничество, а от Haier надеется получать более 70 млн. фунтов в год.


Метки Chevrolet, Haier, Манчестер Юнайтед, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 2745

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mrjingles 26.11.2019 08:57 # mrjingles
    Захожу как-то в Эльдорадо, утюг нужен был. Подлетает продаван. Даёт мне утюг Haier, мы его включаем, а из него дым валит. Я его спрашиваю:
    - Что происходит?
    - Всё происходит как я и предсказывал.
    - Что ты предсказывал?
    - Утюг нагревается, глажка и результат становится лучше.
    - Так из него ж дым валит!
    - У Haier лучшая полузащита от перегрева - сбалансированная, пластичная и классная. Хочешь 2й режим, хочешь - 3й. Абослютно любые сочетания без потери качества. У этого утюга лучший парогенератор в этом магазине, и, возможно, мире. Никакие бош, тефали им в подметки не годятся.
    - Так а почему он дымит?
    - Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 1-е место, haier обозначил свои цели и намерения.
    Зову дежурного администратора, говорю продаван у них странный какой-то. Те отводят его в сторону, но подбегает ко мне, показывает на них пальцем и говорит:
    - Отбросы Эльдорадо, хуесосы всех мастей есь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте утюги. Улучшите свое понимание сути глажки белья и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
    В общем я спешно покинул магазин, ну его нахуй эти haier

    (ответить)

  2. xxxp 26.11.2019 08:50 # xxxp
    а потом ты у него еще за щеку взял.... яяя дастишь фантастишь...

    (ответить)

  3. j-silver 26.11.2019 08:31 # j-silver
    помню как то покупал себе холодос в магазине бытовой техники. ходил выбирал по рядам среди них. тут кароче подлетает продаванец, типа выбирает холодидбник? могу посоветовать отличную модель. и ведет меня в ряды где стоят хайер. начинает загонять че то про них, типа космос, нанотехнологии, умный дом и прочую хуйню ну и типа при этом недорого. тут не ожиданно к нам подходит другой чувак, оказался директором по продажам этого магазина. как уе6ет этого продавана по башке, а потом еще и дверкой холодильника ему пару раз накинул. ты говорит ему ,тупая обезьяна, зачем приличным людям всякую шляпу втюхиваешь, это ж говорит не твои сельские друзья-говноеды, с которыми вы в майках МЮ по вечерам под ягу беснуетесь. в итоге увел меня от этих хаеров и мы с ним выбрали немецкий Liebherr. кстати рекомендую, отличная техника.

    (ответить)

  4. mrjingles 26.11.2019 08:16 # mrjingles
    Короче, захожу вчера в Мвидео, смотрю ипать телики тонкие, микроволновки стекляные с вай-фай, всё хай-тек прогрессивно. Подходит прыщавый продаван, начинает мне чё-то втирать про какой-то хайер, уводит в конец зала, а там эмалированный микроволновки, чайники из переработанного дешёвоко пластика, воняет всё это аж глаза щиплет. Я говорю "это чё", а продаван улбыается своими жёлтыми зубищами говорит "а это илитная техника хайер", и показывает на криво посаженную шрифтом Calibri надпись "Haier". Я говорю а чё же в ней илитного? Он начинает чё-то втирать про какой-то Манчестер юнайтед, титульный спонсор, великий футбольный клуб, криштиану роналдо. Причём изо рта у него ссаньём несло, да и вообще тип неприятный был. Ну показал он мне чайник, водички налил, включил, а там вонь пошла и дым повалил, аж пожарка сработала. Я спешно покинул мвидео, как и все сотрудники кроме этого обоссанного продавана. Когда я оглянулся на выходе - он лежал на полу обнимая этот обгоревший чайник и что-то бубнил, что вот-вот получится, кризис будет преодолён, вот Сульшер уйдёт и всё наладится. Слышал потом, что он таки спасся, но его уволили, так как обнаружили что он обкончал всю технику Haier.

    (ответить)

  5. qwerd 26.11.2019 08:13 # qwerd
    Конечно, это же GM. Был бы VAG, тoгда и дела пошли бы в гору

    (ответить)

  6. only--liverpool 26.11.2019 08:05 # only--liverpool
    это тот что унитазами торгует? тогда паззл сходится...

    (ответить)

  7. frisby 26.11.2019 07:26 # frisby
    ну чё..вместо использованной бабской прокладки на груди теперь будет нарисован вентилятор на который эвра по прежнему будет набрасывать гавно.

    (ответить)

  8. makaku 26.11.2019 07:25 # makaku
    самая конченная техника
    как раз уровень юнайтед

    (ответить)

  9. liverpool888 26.11.2019 07:08 # liverpool888
    В поисках выхода на мировые рынки китайцы готовы значительно переплачивать. Люди правильно делают, что этим во всю пользуются.
    Для МЮ это самый оптимальный вариант - из-за слабых спортивных результатов многие бренды не готовы удовлетворить запросы МЮ.
    Не удивлюсь, если в ближайший год многие более менее известные команды обзаведутся китайскими титульными спонсорами.

    (ответить)

  10. quavo 26.11.2019 07:02 # quavo
    заебись, ой заебись))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: