"Юнайтед" близок к рекордной сделке с Haier

"Манчестер Юнайтед" близок к обретению нового титульного спонсора на рекордных для мирового футбола условиях.

Как известно, в данный момент у "красных дьяволов" и без того самый щедрый титульный спонсор в Премьер-Лиге — автомобильный гигант Chevrolet платит клубу с "Олд Траффорд" 64 миллиона фунтов ежегодно.



Однако The Sun стало известно, что вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд уже подыскал замену Chevrolet в лице китайской компании Haier, которая является крупнейшим производителем бытовой техники в мире.



Haier Group владеет несколькими известными брендами, включая Hoover а также приобретенный в июле у итальянцев за 405 млн. фунтов Candy.



Высокопоставленные руководители Haier побывали в Лондоне на прошлой неделе, посетив столичный офис "Юнайтед" и обсудив условия готовящейся сделки.



Семилетнее соглашение с Chevrolet "дьяволы" согласовали в 2014. Однако сейчас "Юнайтед" хочет досрочно прекратить это сотрудничество, а от Haier надеется получать более 70 млн. фунтов в год.