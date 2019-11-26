"Юнайтед" близок к рекордной сделке с Haier
"Манчестер Юнайтед" близок к обретению нового титульного спонсора на рекордных для мирового футбола условиях.
Как известно, в данный момент у "красных дьяволов" и без того самый щедрый титульный спонсор в Премьер-Лиге — автомобильный гигант Chevrolet платит клубу с "Олд Траффорд" 64 миллиона фунтов ежегодно.
Однако The Sun стало известно, что вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд уже подыскал замену Chevrolet в лице китайской компании Haier, которая является крупнейшим производителем бытовой техники в мире.
Haier Group владеет несколькими известными брендами, включая Hoover а также приобретенный в июле у итальянцев за 405 млн. фунтов Candy.
Высокопоставленные руководители Haier побывали в Лондоне на прошлой неделе, посетив столичный офис "Юнайтед" и обсудив условия готовящейся сделки.
Семилетнее соглашение с Chevrolet "дьяволы" согласовали в 2014. Однако сейчас "Юнайтед" хочет досрочно прекратить это сотрудничество, а от Haier надеется получать более 70 млн. фунтов в год.
26.11.2019 07:00
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Захожу как-то в Эльдорадо, утюг нужен был. Подлетает продаван. Даёт мне утюг Haier, мы его включаем, а из него дым валит. Я его спрашиваю:
- Что происходит?
- Всё происходит как я и предсказывал.
- Что ты предсказывал?
- Утюг нагревается, глажка и результат становится лучше.
- Так из него ж дым валит!
- У Haier лучшая полузащита от перегрева - сбалансированная, пластичная и классная. Хочешь 2й режим, хочешь - 3й. Абослютно любые сочетания без потери качества. У этого утюга лучший парогенератор в этом магазине, и, возможно, мире. Никакие бош, тефали им в подметки не годятся.
- Так а почему он дымит?
- Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 1-е место, haier обозначил свои цели и намерения.
Зову дежурного администратора, говорю продаван у них странный какой-то. Те отводят его в сторону, но подбегает ко мне, показывает на них пальцем и говорит:
- Отбросы Эльдорадо, хуесосы всех мастей есь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте утюги. Улучшите свое понимание сути глажки белья и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
В общем я спешно покинул магазин, ну его нахуй эти haier
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а потом ты у него еще за щеку взял.... яяя дастишь фантастишь...
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помню как то покупал себе холодос в магазине бытовой техники. ходил выбирал по рядам среди них. тут кароче подлетает продаванец, типа выбирает холодидбник? могу посоветовать отличную модель. и ведет меня в ряды где стоят хайер. начинает загонять че то про них, типа космос, нанотехнологии, умный дом и прочую хуйню ну и типа при этом недорого. тут не ожиданно к нам подходит другой чувак, оказался директором по продажам этого магазина. как уе6ет этого продавана по башке, а потом еще и дверкой холодильника ему пару раз накинул. ты говорит ему ,тупая обезьяна, зачем приличным людям всякую шляпу втюхиваешь, это ж говорит не твои сельские друзья-говноеды, с которыми вы в майках МЮ по вечерам под ягу беснуетесь. в итоге увел меня от этих хаеров и мы с ним выбрали немецкий Liebherr. кстати рекомендую, отличная техника.
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Короче, захожу вчера в Мвидео, смотрю ипать телики тонкие, микроволновки стекляные с вай-фай, всё хай-тек прогрессивно. Подходит прыщавый продаван, начинает мне чё-то втирать про какой-то хайер, уводит в конец зала, а там эмалированный микроволновки, чайники из переработанного дешёвоко пластика, воняет всё это аж глаза щиплет. Я говорю "это чё", а продаван улбыается своими жёлтыми зубищами говорит "а это илитная техника хайер", и показывает на криво посаженную шрифтом Calibri надпись "Haier". Я говорю а чё же в ней илитного? Он начинает чё-то втирать про какой-то Манчестер юнайтед, титульный спонсор, великий футбольный клуб, криштиану роналдо. Причём изо рта у него ссаньём несло, да и вообще тип неприятный был. Ну показал он мне чайник, водички налил, включил, а там вонь пошла и дым повалил, аж пожарка сработала. Я спешно покинул мвидео, как и все сотрудники кроме этого обоссанного продавана. Когда я оглянулся на выходе - он лежал на полу обнимая этот обгоревший чайник и что-то бубнил, что вот-вот получится, кризис будет преодолён, вот Сульшер уйдёт и всё наладится. Слышал потом, что он таки спасся, но его уволили, так как обнаружили что он обкончал всю технику Haier.
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Конечно, это же GM. Был бы VAG, тoгда и дела пошли бы в гору
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это тот что унитазами торгует? тогда паззл сходится...
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ну чё..вместо использованной бабской прокладки на груди теперь будет нарисован вентилятор на который эвра по прежнему будет набрасывать гавно.
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самая конченная техника
как раз уровень юнайтед
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В поисках выхода на мировые рынки китайцы готовы значительно переплачивать. Люди правильно делают, что этим во всю пользуются.
Для МЮ это самый оптимальный вариант - из-за слабых спортивных результатов многие бренды не готовы удовлетворить запросы МЮ.
Не удивлюсь, если в ближайший год многие более менее известные команды обзаведутся китайскими титульными спонсорами.
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заебись, ой заебись))
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