Семь вещей, что мы узнали в 13-м туре

Команды Премьер-Лиги вернулись после международного перерыва и подарили зрителям несколько захватывающих матчей. Пора подвести главные итоги 13-го тура.





Жозе начинает с победы



"Вест Хэм" сейчас выглядит слабым соперником, и команда Мануэля Пеллегрини не смогла собраться даже на принципиальную встречу с "Тоттенхэмом". Тем не менее, для "шпор" успех на поле соседей все равно был значимым. Команда, которая не побеждала (и взяла всего три очка) в 12 выездных матчах, не может воспринимать победу на чужом поле, как данность.



Жозе Моуриньо повлиял на качество игры "шпор". Смена тренера, очевидно, добавила футболистам уверенности. Сработал и возврат к схеме 4-2-3-1. Взаимодействие Сона, Алли, Моуры и Кейна было эффективным и сделало разницу в матче. Субботний результат не означает, что "Тоттенхэм" скоро вернется к своей лучшей игре, но в первом матче Жозе Моуриньо не нуждался во многом — ему просто нужна была победа, которая поможет укрепить боевой дух команды.



Эмери все ближе к увольнению



Руководство "Арсенала" поддерживает своего тренера — но у любой поддержки есть границы. В неделю, когда "Тоттенхэм" попрощался с Маурисио Почеттино, Унаи Эмери мог ощутить дополнительное давление. Болельщики "канониров" видят решительность своих конкурентов и потому с большим основанием могут требовать отставки испанца.



Игра с "Саутгемптоном" не помогла. В выездных встречах "святые" далеко не так плохи, как в домашних стенах. И это определенно был один из их лучших матчей в сезоне. Но манера выступления "Арсенала" в этой встрече непростительна. Поздний гол Александра Лакасетта позволил избежать поражения, но это случилось в игре с аутсайдером, который на протяжении большей части встречи выглядел лучше "Арсенала". Эмери не видел причин праздновать результат. Он знает, что этого мало, тем более что в ту минуту болельщики уже пошли дальше и направили свой гнев в адрес тренера напрямую.



"Ливерпуль" снова избегает осечки



Такие победы называют "чемпионскими", и "Ливерпуль", кажется, готов исчерпать их лимит еще до середины сезона. В последней выездной встрече команда Юргена Клоппа чудом превратила поражение от "Астон Виллы" в три очка, а сейчас ей понадобилась даже большая удача, чтобы переиграть "Кристал Пэлас".



"Орлы" ради результаты прыгнули выше головы. Никто не сомневается в умении команды Роя Ходжсона давать бой лучшим, но ее последние встречи с "Лестером", "Челси" и "Манчестер Сити" принесли заслуженные поражения 0:2. Теперь "Пэлас" были сильнее. Что говорить, если свой первый мяч в этом сезоне (наконец!) забил Уилфрид Заха. Ивуариец также упустил роскошную возможность вырвать ничью в игре, где лондонская команда была ничуть не хуже потенциальных чемпионов.



Юрген Клопп выдохнул с облегчением, но рано или поздно смесь характера и удачи обязательно откажет его команде.



"Эвертон" снова разочаровывает



Мало кто предполагал, что именно Почеттино станет следующим уволенным тренером в Премьер-Лиге. Унаи Эмери, Мануэль Пеллегрини и Марку Силва сделали более весомые заявки, но каждый из них (пока) остается на должности — несмотря на новые неудачи.



И все же Силва, как и упомянутые выше коллеги, выглядят обреченным. Его "Эвертон" периодически может напомнить о своем потенциале, но разочарований куда больше. А главное — полностью отсутствует стабильность. Выездная победа над "Саутгемптоном" неделю назад обнадежила, но в субботу мерсисайдцы дома проиграли "Норвичу". Да, команда Даниэля Фарке выступила на порядок лучше, чем в любой игре последних недель. Но, как бы там ни было, "ириски" уступили сопернику, взявшему до этого дня на выезде всего лишь одно очко. И болельщики хотят наконец увидеть "Эвертон", который сам будет постоянной величиной, а не командой, зависящей от настроения оппонентов.



"Лестер" не сбавляет оборотов



Команду Брендана Роджерса по-прежнему считают андердогом и указывают на ее потолок — финиш в первой четверке. Это мнение, скорее всего, справедливо, но все же "Лестер" сделал больше, и можно хотя бы подыграть тем, кто верит в еще одну борьбу "лис" за чемпионский титул. "Манчестер Сити" периодически проваливает матчи, "Ливерпуль" свои победы вымучивает, и только "Лестер" регулярно демонстрирует высокое качество игры.



Сейчас "лисы" лучше готовы к игре первым номером, чем когда-либо ранее. А когда соперник хочет забрать инициативу себе, то "Лестеру" равных мало. "Брайтон" выиграл три домашних матча подряд, команда уверенно идет на соперников, превышающих ее в классе, но с "Лестером" этот номер не пройдет. На стадионе "Амекс" Джейми Варди и компания напомнили о том, в чем они особенно хороши и одержали очередную "сухую" победу. Мало кто атакует так же хорошо, как и "Лестер", и в эту минуту никто также не имеет оборону надежнее. Дадим им шанс в борьбе за титул? Однажды мы уже ошибочно сомневались в этой команде.



"Манчестер Сити" берет верх над "Челси"



Возвращение Жозе Моуриньо украло внимания у встречи, которая изначально была центральной в этом туре. Выиграв шесть матчей подряд и обойдя "Манчестер Сити" в таблице, "Челси" приехал в гости к чемпионам, раненным в последней игре с "Ливерпулем". И абсолютно прогнозируемо уступил.



Нелепо отмененный гол Рахима Стерлинга помог "синим" сохранить поражение минимальным. Более того, в первом тайме они едва ли уступали "Сити", взяв инициативу в свои руки. Но такой футбол против команды Гвардиолы в девяти из 10 случаев приведет к поражению. "Челси" был слишком открытым в центре поля, и индивидуальный класс "горожан" ожидаемо обнаружил себя.



Команда Фрэнка Лэмпарда превосходит все ожидания, но ее поражения от "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и "Сити" показывают, что решительность "нового "Челси" имеет обратную сторону. Впрочем, до тех пор, пока "синие" будут в эффектном стиле побеждать средних соперников, они будут в полном порядке. Груз ожиданий вернется на плечи игроков, когда клубу разрешат снова зайти на трансферный рынок.



"Шеффилд Юнайтед" отпускает "Манчестер Юнайтед"



Международную паузу тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" наверняка потратил на подготовку к матчу с "Шеффилд Юнайтед", пребывающим в великолепной форме. Сульшер уже копировал схему Криса Уайлдера для успешной игры с "Ливерпулем", и теперь вернулся к трем центрбекам, чтобы противостоять самому Уайлдеру и его команде. Для этого в состав даже вернулся Фил Джонс, ни разу не выходивший в этом сезоне Премьер-Лиги.



Джонс провалился, как провалился и МЮ в целом. Феноменальный камбэк гостей после 70-й минуты Уайлдер не простил бы своей команде, если бы не гол Оли Макберни в концовке. Менеджер "Шеффилд Юнайтед" критиковал подопечных после минимального поражения от "Ливерпуля" при равной игре, но теперь его команда отпустила соперника, которого превосходила на голову в течение семидесяти минут. В трех голах МЮ за семь минут не было никакого смысла, кроме усталости доминировавшего соперника и того факта, что "Шеффилд Юнайтед" по ходу встречи потерял всякое уважение к гранду. Но это все же ошибка. При всех своих слабостях, МЮ по-прежнему обладает игроками с индивиудальным классом и юношеской смелостью.



Иван Громиков специально для FAPL.ru