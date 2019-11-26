Валенсия отрицает, что поссорился с Моуриньо из-за лайка в социальной сети

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия опроверг слухи, что он поссорился с тренером Жозе Моуриньо из-за лайка в инстаграме.

В октябре 2018 — за два месяца до увольнения Моуриньо из "Юнайтед" — Валенсия поставил лайк записи в социальной сети с призывом к Жозе уйти.



В том сезоне, своем последнем на "Олд Траффорд", Антонио почти не играл, и это связывали как раз с той историей, однако эквадорец уверяет, что это здесь не при чем.



"Хорошо, давайте проясним это. Я совершил ошибку. Я сидел в инстаграме и нечаянно поставил лайк комментарию фаната. Я даже не знал, что там говорилось".



"Жозе — умный парень. Ничего не было: я подошел к тренеру, извинился, и на этом все закончилось. Он сказал: "Нет проблем".



"В последних матчах я не играл у Жозе, но та история здесь не при чем. У меня была серия травм икроножной мышцы, и это оказало свой эффект. Поэтому я и не играл", — сообщил Валенсия The Athletic.