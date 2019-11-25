"Ливерпуль" определился с заменой для Клоппа на кубковый матч с "Виллой"

"Ливерпуль" определился с заменой для своего главного тренера Юргена Клоппа на четвертьфинальный матч Кубка Лиги против "Астон Виллы" в следующем месяце.

Напомним, "красные" должны будут сыграть на "Вилла Парк" 17 декабря, чтобы спустя менее чем 24 часа провести полуфинал клубного Чемпионата Мира в Катаре.



Клопп сразу сказал, что это будут две разных команды, однако интрига с тем, кто подменит самого Юргена в Бирмингеме, сохранялась до сих пор.



И вот сегодня лидеры Премьер-Лиги сняли эту неопределенность, подтвердив, что Клопп уедет в Катар на клубный Чемпионат Мира, а руководить "Ливерпулем" в матче с "Виллой" будет наставник команды U-23 Нил Критчли.



Как сообщает Daily Mirror, Клопп рассматривал на эту миссию также Пепа Лейндерса, но затем решил, что заберет своего ассистента в Катар — как и большинство игроков первой команды.