"Ливерпуль" определился с заменой для Клоппа на кубковый матч с "Виллой"
"Ливерпуль" определился с заменой для своего главного тренера Юргена Клоппа на четвертьфинальный матч Кубка Лиги против "Астон Виллы" в следующем месяце.
Напомним, "красные" должны будут сыграть на "Вилла Парк" 17 декабря, чтобы спустя менее чем 24 часа провести полуфинал клубного Чемпионата Мира в Катаре.
Клопп сразу сказал, что это будут две разных команды, однако интрига с тем, кто подменит самого Юргена в Бирмингеме, сохранялась до сих пор.
И вот сегодня лидеры Премьер-Лиги сняли эту неопределенность, подтвердив, что Клопп уедет в Катар на клубный Чемпионат Мира, а руководить "Ливерпулем" в матче с "Виллой" будет наставник команды U-23 Нил Критчли.
Как сообщает Daily Mirror, Клопп рассматривал на эту миссию также Пепа Лейндерса, но затем решил, что заберет своего ассистента в Катар — как и большинство игроков первой команды.
25.11.2019 23:00
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Последние комментарии:
какая хуй разница с кем проёбывать
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У Клоппа в ротации участвует даже сам тренер.
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Клопп фигнёй мается, самому надо остаться, а в Катаре норм будет Пол Аманн...
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Вы блет не делайте такие стремные заголовки)
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Да можно венгера позвать на один матч. Он любит молодняком играть как раз.
Прогнозирую Эллиота в основе. Жаль что наш топ в Борнмуте гоняет.
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