"Ливерпуль" определился с заменой для Клоппа на кубковый матч с "Виллой"

Юрген Клопп "Ливерпуль" определился с заменой для своего главного тренера Юргена Клоппа на четвертьфинальный матч Кубка Лиги против "Астон Виллы" в следующем месяце.

Напомним, "красные" должны будут сыграть на "Вилла Парк" 17 декабря, чтобы спустя менее чем 24 часа провести полуфинал клубного Чемпионата Мира в Катаре.

Клопп сразу сказал, что это будут две разных команды, однако интрига с тем, кто подменит самого Юргена в Бирмингеме, сохранялась до сих пор.

И вот сегодня лидеры Премьер-Лиги сняли эту неопределенность, подтвердив, что Клопп уедет в Катар на клубный Чемпионат Мира, а руководить "Ливерпулем" в матче с "Виллой" будет наставник команды U-23 Нил Критчли.

Как сообщает Daily Mirror, Клопп рассматривал на эту миссию также Пепа Лейндерса, но затем решил, что заберет своего ассистента в Катар — как и большинство игроков первой команды.


Метки Астон Вилла, Клопп, Критчли, Кубок Лиги, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 26.11.2019 00:00 # manutd-20champ
    какая хуй разница с кем проёбывать

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  2. nikitoid 25.11.2019 23:57 # nikitoid
    У Клоппа в ротации участвует даже сам тренер.

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  3. kojan 25.11.2019 23:24 # kojan
    Клопп фигнёй мается, самому надо остаться, а в Катаре норм будет Пол Аманн...

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  4. gerrard08 25.11.2019 23:22 # gerrard08
    Вы блет не делайте такие стремные заголовки)

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  5. recyjoed 25.11.2019 23:02 # recyjoed
    Да можно венгера позвать на один матч. Он любит молодняком играть как раз.

    Прогнозирую Эллиота в основе. Жаль что наш топ в Борнмуте гоняет.

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