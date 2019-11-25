Мэддисон: "Лестер" не уберет ногу с педали газа"

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон предупредил, что его команда не собирается сбавлять обороты в погоне за лидирующем в Премьер-Лиге "Ливерпулем".

В минувшую субботу против "Брайтона" "лисы" одержали свою пятую победу подряд в Премьер-Лиге, благодаря чему остаются главным преследователем "Ливерпуля".



Предыдущий раз "Лестер" мог похвастать пятью победами подряд в Премьер-Лиге в своем чемпионском сезоне 2015/16, и Мэддисон мечтает повторить то достижение.



"Команды всегда выигрывают титулы и сражаются за высокие места, набирая обороты и поддерживая этот темп".



"Набранный ход помогает команде преодолеть сложные периоды и становится их преимуществом, позволяя одерживать одну победу за другой, как это происходит с нами сейчас".



"Если мы хотим, чтобы нас рассматривали командой топ-уровня, мы должны продолжать делать то, что делаем".



"Мы знаем, что не снимем свою ногу с педали газа из-за сложности каждого матча в этой лиге. Мы вернемся на тренировочное поле и продолжим упорно работать, чтобы остаться высоко в таблице", — цитирует Мэддисона Daily Mirror.