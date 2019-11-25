Алли чувствует себя виноватым за увольнение Почеттино
Плеймейкер "Тоттенхэма" Деле Алли признался, что чувствует себя виноватым за увольнение Маурисио Почеттино с поста главного тренера.
Алли был одним из первых приобретений Почеттино в Северном Лондоне, присоединившись к "шпорам" из "МК Донс" в 2015 году.
После пяти лет вместе Алли было тяжело расставаться с аргентинским специалистом, и Деле даже винил себя в уходе Маурисио.
"Когда это только произошло, ты винишь себя, тебе грустно, и ты не видишь общую картину".
"Это было удивительное приключение для нас, мы росли вместе — весь тренерский штаб и игроки. Мы многого добились в плане своего развития. Все мы очень благодарны ему".
"Ты бессилен что-либо изменить и слегка чувствуешь вину, потому что именно вы выходите на поле. Однако, оглядываясь назад, могу сказать, что я выкладывался на 110 процентов, как и все игроки".
"Иногда что-то просто не работает. Президент принял решение, и, как я уже сказал, мы многим обязаны Маурисио", — цитирует Алли Sky Sports.
25.11.2019 21:00
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