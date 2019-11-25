Гвардиола: "Рано или поздно Артета станет главным тренером"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что "рано или поздно" его ассистент Микель Артета насчет самостоятельную карьеру.

Помощника Гвардиолы связывали с назначением главным тренером "Арсенала" еще летом 2018, когда "канониры" искали преемника для Арсена Венгера.



Сейчас слухи вновь отправляют Артету в "Арсенал", который задумывается о расставании с Унаи Эмери, однако Гвардиола надеется сохранить Микеля хотя бы до конца сезона.



"Главным тренером "Арсенала" является Унаи Эмери. Но, конечно, Микель станет главным тренером рано или поздно. Мы собираемся закончить сезон, но я не знаю, что случится в будущем".



"Я бы хотел, чтобы он остался с нами. В его лице "Манчестер Сити" обладает человеком, чью работу невероятно ценят здесь. Но профессиональные потребности есть профессиональные потребности. Каждый здесь более чем доволен им".



"Он был невероятным игроком. Опорный полузащитник обладает видением того, что происходит на поле. Когда ты нападающий, ты думаешь о голах и вратарях, которые могут помешать тебе забить".



"Думаю, опыт игры опорным полузащитником — это невероятный опыт. После этого тебе не нужна тренерская школа".



"Кроме того, он невероятный человек и много работает. Уже после нескольких месяцев вместе я сказал, что он станет главным тренером. Он уже главный тренер — так он себя ведет", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.