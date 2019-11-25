Моуриньо поговорил с Эриксеном с глазу на глаз

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал, что он уже знает, где полузащитник Кристиан Эриксен видит свое будущее.

Заступив на тренерский мостик "шпор", Моуриньо был вынужден сразу же заняться игроками, которые помышляют об уходе из клуба. Особенно это касается тех, чьи контракты истекают в конце сезона.



Наиболее сложной для "Тоттенхэма" выглядит ситуация Эриксена, который прошлым летом открыто говорил о своем желании уйти. Моуриньо лично побеседовал с Кристианом, убедившись в том, что датчанин будет выкладываться изо всех сил.



"Я не собираюсь рассказывать вам, о чем мы говорили. Это знаю только я, он — и Amazon. Он предан клубу, он любит клуб, и он один из нас", — цитирует Моуриньо Daily Mail.