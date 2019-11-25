Фернандиньо останется центральным защитником

Фернандиньо Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что Фернандиньо может навсегда переквалифицироваться в центрального защитника.

В этом сезоне Фернандиньо вынужденно опустился из опорной зоны в центр обороны по причине травм Эмерика Лапорта и Джона Стоунса.

Недавний матч против "Ливерпуля" 34-летний бразилец провел как раз в линии обороны, однако Гвардиола остался доволен ветераном, несмотря на поражение 3:1.

"Я не думаю, что он вернется в опорную зону, если Родри и Гюндоган будут в строю. Мне нравится Фернандиньо на позиции центрального защитника. Учитывая наши проблемы, мне понравилась его игра там".

"Я знаю, что он может играть в полузащите, но там у нас есть Гюндоган, и я ему очень доверяю, как и Родри".

"Если мы терпим поражение, он играет, как дерьмо. Я знаю, как вы об этом думаете. Но на "Энфилде" он был нашим лучшим центральным защитником в линии обороны".

"Я знаю, как это устроено. Люди говорили, что его игра была катастрофой. Однако он был невероятен на "Энфилде" и невероятен в субботу", — цитирует Гвардиола The Independent.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Фернандиньо

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2019 18:30

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