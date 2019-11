Прогнозы на матч "Астон Вилла" — "Ньюкасл"

Закрывать программу 13-го тура в понедельник, 25 ноября, будут "Астон Вилла" и "Ньюкасл" — бывший и нынешний клубы менеджера "сорок" Стива Брюса. Прогнозы экспертов и предматчевые расклады — в традиционном анонсе FAPL.ru.





АСТОН ВИЛЛА — НЬЮКАСЛ

Понедельник, 25 ноября, 23:00



"Астон Вилла" неплохо смотрелась в последних матчах чемпионата против "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Вулверхэмптона", но проиграла три раза кряду, потому будет серьезно настроена взять три очка с "Ньюкаслом". "Сороки" сейчас поднялись в середину таблицы, а для их менеджера Стива Брюса встреча с "Астон Виллой" будет принципиальной — с ним не слишком справедливо обошлись руководители "вилланов", когда у клуба появились большие деньги. "Сороки" набирают форму и комфортно чувствуют себя на выезде, потому этот матч можно назвать поединком на три результата.



Ключевая статистика от Who Scored



- в последних семи матчах чемпионата с участием "Астон Виллы" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- но в последних семи встречах "Виллы" с "Ньюкаслом" был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов;

- "Астон Вилла" проиграла три последних матча чемпионата, пропуская в них как минимум дважды.



Прогноз Who Scored: 1:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.5 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Астон Вилла" проиграла три последних матча чемпионата, хотя и против "Манчестер Сити", и против "Ливерпуля" с "Вулверхэмптоном" не смогла использовать своего травмированного капитана Джека Грилиша. Грилиш действительно является талисманом "Виллы", даже с учетом того, что Джон Макгинн впечатляюще начал сезон. "Ньюкасл" набрал 10 очков в последних пяти матчах чемпионата, выиграв два раза кряду, а Стив Брюс проделал потрясающую работу. Это еще одна встреча, в которой команды должны поделить очки.



Рекомендация Майкла Оуэна: Ничья со счетом 1:1 — 6.5 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



Бывший босс "Астон Виллы" Стив Брюс возвращается на "Вилла Парк" со своим "Ньюкаслом", имея неплохую серию — "сороки" набрали семь очков в последних трех матчах. Не так давно можно было сказать то же самое о "Вилле", которая в октябре выдала идентичную серию, но затем проиграла три матча чемпионата кряду. "Вилла" не оправилась от обидного поражения от "Ливерпуля", и последние несколько недель стали для них чем-то вроде возвращения к реальности. Именно так выглядит жизнь повысившейся в классе команды — за взлетами следуют падения, но я думаю, что в понедельник вечером игроки "Виллы" снова будут улыбаться.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Чарли Николаса: 2:1



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru