Основатель ЛГБТ-движения "Ливерпуля": "Нам будут рады в Катаре"

Основатель ЛГБТ-движения фанатов "Ливерпуля" Kop Outs Пол Аманн заявил, что поддерживающие команду Юргена Клоппа геи и лесбиянки могут со спокойной душой отправиться в Катар на клубный Чемпионат Мира.

Ранее в этом месяце исполнительному директору "Ливерпуля" Питеру Муру пришлось лично успокаивать ЛГБТ-фанатов своего клуба насчет предстоящей поездки в Катар в декабре.



Аманн решил не доверять словам, а лично отправился в Катар со своим мужем и убедился, что поездка в Катар будет абсолютно безопасной для всех сексуальных меньшинств.



"Ночью перед вылетом мой муж не хотел ехать. Он говорил: "Я не хочу ехать. Я не хочу, чтобы ехал ты. Я очень не уверен насчет всего этого". Мне просто пришлось успокоить его. Нас туда пригласили, и скандал — это последнее, что они хотели получить".



"Он согласился, но все равно явно нервничал, пока мы не провели там пару дней. Затем мы начали понимать, насколько это комфортная страна. Нам были рады, мы чувствовали себя в безопасности. Это было хорошо".



"Я никогда не был в столь космополитичном месте. 87 процентов населения их страны — не катарцы. У страны нет какой-то индивидуальной культуры. Их культуру сформировали китайцы, рабы, африканцы, европейцы и так далее".



"Поэтому решайте сами. Но лично я с радостью бы вернулся туда. У меня есть все причины верить, что люди там будут в безопасности".



"Я поговорил уже со многими людьми, и они сказали, что полученная от меня информация помогла им принять решение", — цитирует Аманна Liverpool Echo.