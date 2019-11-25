Моуриньо исключает переход Ибрагимовича в "Тоттенхэм"
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо исключил переход в свой новый клуб нападающего Златана Ибрагимовича.
Сразу после назначения Моуриньо в "Тоттенхэме" пресса принялась спекулировать о том, что Жозе хочет пригласить своего бывшего подопечного по "Манчестер Юнайтед" в Северный Лондон.
Пресса даже сообщала, что Моуриньо уже контактирует с 38-летний шведом, который доступен свободным агентом после истечения контракта с "ЛА Гэлакси". Однако Златана в "шпорах" не будет — из-за Харри Кейна.
"Мы обладаем лучшим нападающим в Англии. Одним из двух-трех лучших нападающих мира".
"Нападающему величины Златана — нападающему, которому за 30, но который все еще способен играть за любой клуб в мире — нет смысла переходить в клуб, где есть Харри Кейн", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
25.11.2019 17:30
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Последние комментарии:
Ну с самого начало было понятно что это утка чистая
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Златан конечно трепач знатный, но перейдя в Шпорам быстренько усадит Кейна на лавочку
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