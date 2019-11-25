Клопп призывает не списывать со счетов "Лестер" и "Челси"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал не списывать со счетов "Лестер" и "Челси" в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

После поражения на "Энфилде" от "Ливерпуля" со счетом 3:1 перед международным перерывом "Манчестер Сити" был отброшен на четвертое место в таблице, но почти все сходились во мнении, что именно "горожане" представляют наибольшую угрозу чемпионским амбициям "красных".

С тех пор "Сити" в очном противостоянии победил "Челси" и поднялся на третье место, однако Клопп совсем не думает, что в чемпионской гонке участвуют только две команды.

"Естественно, "Сити" заслужил все свои трофеи в прошлом году, они были невероятны. Очень сложно идти с ними в ногу, поэтому посмотрим".

"До "Лестера" только восемь очков, мы не должны забывать и о них — они становились чемпионами три-четыре года назад. Кроме того, невероятный сезон проводит "Челси".

"Если бы мы проиграли "Кристал Пэлас", от нашего преимущества осталось бы только пять очков, а это совершенно другой разговор".

"Поэтому мы совершенно расслаблены насчет этого. Мы не думаем о своем отрыве, мы не думаем об очках, мы просто думаем о следующем матче".

"Пока что у нас очень хорошо это получается, и я надеюсь, так все и останется", — приводит слова Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. mugabe 25.11.2019 17:36 # mugabe
    Очкошник галимый, понимает, что не сможет физически ротировать весь сезон. Заранее солому стелит.

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  2. superperez101 25.11.2019 17:21 # superperez101
    а маур настигнет.
    по крайней мере то что будет выше скама это факт
    да и пенсы с топами в этом сезоне просто расставляют булки. молодые розовые булки

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  3. jokerz 25.11.2019 17:19 # jokerz
    допиздится ротист и опять адептам портовой помойки все лето сосать хуи, как они это делают сейчас.

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  4. superperez101 25.11.2019 17:02 # superperez101
    лестер 2 место
    сити 3
    пенсы в четверке, если маур не настигнет

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