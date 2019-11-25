Клопп призывает не списывать со счетов "Лестер" и "Челси"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал не списывать со счетов "Лестер" и "Челси" в чемпионской гонке Премьер-Лиги.
После поражения на "Энфилде" от "Ливерпуля" со счетом 3:1 перед международным перерывом "Манчестер Сити" был отброшен на четвертое место в таблице, но почти все сходились во мнении, что именно "горожане" представляют наибольшую угрозу чемпионским амбициям "красных".
С тех пор "Сити" в очном противостоянии победил "Челси" и поднялся на третье место, однако Клопп совсем не думает, что в чемпионской гонке участвуют только две команды.
"Естественно, "Сити" заслужил все свои трофеи в прошлом году, они были невероятны. Очень сложно идти с ними в ногу, поэтому посмотрим".
"До "Лестера" только восемь очков, мы не должны забывать и о них — они становились чемпионами три-четыре года назад. Кроме того, невероятный сезон проводит "Челси".
"Если бы мы проиграли "Кристал Пэлас", от нашего преимущества осталось бы только пять очков, а это совершенно другой разговор".
"Поэтому мы совершенно расслаблены насчет этого. Мы не думаем о своем отрыве, мы не думаем об очках, мы просто думаем о следующем матче".
"Пока что у нас очень хорошо это получается, и я надеюсь, так все и останется", — приводит слова Клоппа Sky Sports.
25.11.2019 17:00
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Последние комментарии:
Очкошник галимый, понимает, что не сможет физически ротировать весь сезон. Заранее солому стелит.
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а маур настигнет.
по крайней мере то что будет выше скама это факт
да и пенсы с топами в этом сезоне просто расставляют булки. молодые розовые булки
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допиздится ротист и опять адептам портовой помойки все лето сосать хуи, как они это делают сейчас.
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лестер 2 место
сити 3
пенсы в четверке, если маур не настигнет
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