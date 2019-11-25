Клопп призывает не списывать со счетов "Лестер" и "Челси"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал не списывать со счетов "Лестер" и "Челси" в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

После поражения на "Энфилде" от "Ливерпуля" со счетом 3:1 перед международным перерывом "Манчестер Сити" был отброшен на четвертое место в таблице, но почти все сходились во мнении, что именно "горожане" представляют наибольшую угрозу чемпионским амбициям "красных".



С тех пор "Сити" в очном противостоянии победил "Челси" и поднялся на третье место, однако Клопп совсем не думает, что в чемпионской гонке участвуют только две команды.



"Естественно, "Сити" заслужил все свои трофеи в прошлом году, они были невероятны. Очень сложно идти с ними в ногу, поэтому посмотрим".



"До "Лестера" только восемь очков, мы не должны забывать и о них — они становились чемпионами три-четыре года назад. Кроме того, невероятный сезон проводит "Челси".



"Если бы мы проиграли "Кристал Пэлас", от нашего преимущества осталось бы только пять очков, а это совершенно другой разговор".



"Поэтому мы совершенно расслаблены насчет этого. Мы не думаем о своем отрыве, мы не думаем об очках, мы просто думаем о следующем матче".



"Пока что у нас очень хорошо это получается, и я надеюсь, так все и останется", — приводит слова Клоппа Sky Sports.