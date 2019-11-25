Агуэро пропустит дерби Манчестера с травмой

Серхио Агуэро Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро угодил в лазарет на несколько недель и, таким образом, пропустит дерби против "Манчестер Юнайтед" 7 декабря.

Агуэро потребовалась замена в концовке победного для "горожан" матча Премьер-Лиги против "Челси" в минувшую субботу (2:1). Серхио получил мышечное повреждение, и Гвардиола сразу сказал, что это выглядит скверно.

Чутье Гвардиолу, чьей команде предстоит сыграть 10 матчей в течение пяти следующих недель, не подвело.

"Он пропустит дерби. Он будет отсутствовать несколько матчей, несколько недель. Мы пока не знаем, сколько точно. Это бедро".

"Дерби через две недели. Возможно, нам потребуется чудо, чтобы он сыграл, но я не думаю, что это произойдет", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.


Метки Агуэро, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2019 16:25

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  1. mcfc-fantactic 25.11.2019 17:42 # mcfc-fantactic
    Здоровья Агу.

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  2. mugabe 25.11.2019 17:37 # mugabe
    Ну что же за везение такое скамам, вместо положеных 1-6 отлетят 1-3 всего лишь королям.

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  3. superperez101 25.11.2019 17:25 # superperez101
    все идет к тому что зимой пеп потратит много деньжат
    а если травмируется стерлинг и ферна то о четверке можно забыть. сожрут

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  4. ttbb44 25.11.2019 16:45 # ttbb44
    мы потеряли часть зрелищности в этом хорошем матче.

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  5. lfcynwa 25.11.2019 16:36 # lfcynwa
    с барского плеча подарок скамовцам.

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  6. manutd-20champ 25.11.2019 16:33 # manutd-20champ
    хоть так. здоровья агурцу.

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