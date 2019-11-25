Агуэро пропустит дерби Манчестера с травмой

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро угодил в лазарет на несколько недель и, таким образом, пропустит дерби против "Манчестер Юнайтед" 7 декабря.

Агуэро потребовалась замена в концовке победного для "горожан" матча Премьер-Лиги против "Челси" в минувшую субботу (2:1). Серхио получил мышечное повреждение, и Гвардиола сразу сказал, что это выглядит скверно.



Чутье Гвардиолу, чьей команде предстоит сыграть 10 матчей в течение пяти следующих недель, не подвело.



"Он пропустит дерби. Он будет отсутствовать несколько матчей, несколько недель. Мы пока не знаем, сколько точно. Это бедро".



"Дерби через две недели. Возможно, нам потребуется чудо, чтобы он сыграл, но я не думаю, что это произойдет", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.