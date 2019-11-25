Агуэро пропустит дерби Манчестера с травмой
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро угодил в лазарет на несколько недель и, таким образом, пропустит дерби против "Манчестер Юнайтед" 7 декабря.
Агуэро потребовалась замена в концовке победного для "горожан" матча Премьер-Лиги против "Челси" в минувшую субботу (2:1). Серхио получил мышечное повреждение, и Гвардиола сразу сказал, что это выглядит скверно.
Чутье Гвардиолу, чьей команде предстоит сыграть 10 матчей в течение пяти следующих недель, не подвело.
"Он пропустит дерби. Он будет отсутствовать несколько матчей, несколько недель. Мы пока не знаем, сколько точно. Это бедро".
"Дерби через две недели. Возможно, нам потребуется чудо, чтобы он сыграл, но я не думаю, что это произойдет", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
25.11.2019 16:25
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Последние комментарии:
Здоровья Агу.
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Ну что же за везение такое скамам, вместо положеных 1-6 отлетят 1-3 всего лишь королям.
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все идет к тому что зимой пеп потратит много деньжат
а если травмируется стерлинг и ферна то о четверке можно забыть. сожрут
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мы потеряли часть зрелищности в этом хорошем матче.
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с барского плеча подарок скамовцам.
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хоть так. здоровья агурцу.
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