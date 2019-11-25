Лэмпард считает, что "Челси" развивается с опережением

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард чувствует, что его молодая команда развивается с опережением в этом сезоне.

Не имея возможности обратиться на трансферный рынок минувшим летом и лишившись лучшего игрока команды в лице Эдена Азара, Лэмпард сделал ставку на воспитанников академии "синих".



"Челси" очень здорово идет по дистанции, несмотря на поражение 2:1 от "Манчестер Сити" в минувший уикенд, и Лэмпард признает, что его команда превосходит его ожидания.



"Думаю мы кое-чему научимся благодаря этому матчу. Для некоторых из парней это был первый опыт на этом стадионе, против команды столь высокого уровня, как "Сити". Думаю, благодаря таким матчам ты всегда учишься, молод ты или стар".



"Думаю, мы многое делали хорошо, индивидуально и коллективно, но некоторые вещи мы можем улучшить. Нам нужно набраться соответствующего опыта, если мы собираемся достичь желаемых высот".



"Можно ли сказать, что мы развиваемся с опережением? Я очень доволен многими вещами в этом сезоне, так что это, возможно, действительно означает, что мы развиваемся с опережением".



"Однако в футболе эта тенденция может очень быстро прерваться, если ты не будешь следить из собой и не будешь извлекать уроки из матчей вроде субботнего", — цитирует Лэмпарда The Telegraph.