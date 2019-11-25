Игроки "Тоттенхэма" приехали к Почеттино домой
Игроки "Тоттенхэма" наведались в гости к Маурисио Почеттино после увольнения того с поста главного тренера.
Напомним, во вторник вечером "шпоры" объявили о расставании с Почеттино, который провел в клубе более пяти лет. А уже спустя 12 часов "Тоттенхэм" обзавелся новым рулевым, заключив контракт с Жозе Моуриньо.
Почеттино состоял в очень близких отношениях со многими игроками, а вдобавок не смог попрощаться лично, поэтому футболисты сами приехали к Маурисио.
"Они попросили меня не говорить об этом. Я заехал к нему домой и повидался на следующий день. Это было шоком для каждого, поэтому я хотел увидеть его, и мы поговорили пару часов. Было приятно сделать это до прихода нового тренера", — цитирует Харри Кейна Daily Mirror.
"Мы узнали о его увольнении только вечером от клуба. Естественно, это было довольно эмоционально. Для каждого из нас было важно отправиться и повидать его. Было хорошо поговорить с ним", — сообщил Эрик Дайер.
25.11.2019 15:00
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Последние комментарии:
А приедут ли игроки гейклуба к тренеришке после увольнения?
Я думаю вряд-ли, педерасты же.
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Маурисио выжал из имеющего состава все что (с)мог. Нужна было свяжая кровь. но ему его не дали, вместо этого самого спихнули..
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Сучки дурью маялись весь сезон на поле, а теперь поговорить захотели, работать надо было раньше, теперь же вкалывать придется.
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Так чего вы собаки проигрывали матчи?? Если были в таких крутых отношения? Или вы решили его добить окончательно?))
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