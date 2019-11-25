Игроки "Тоттенхэма" приехали к Почеттино домой

Игроки "Тоттенхэма" наведались в гости к Маурисио Почеттино после увольнения того с поста главного тренера.

Напомним, во вторник вечером "шпоры" объявили о расставании с Почеттино, который провел в клубе более пяти лет. А уже спустя 12 часов "Тоттенхэм" обзавелся новым рулевым, заключив контракт с Жозе Моуриньо.



Почеттино состоял в очень близких отношениях со многими игроками, а вдобавок не смог попрощаться лично, поэтому футболисты сами приехали к Маурисио.



"Они попросили меня не говорить об этом. Я заехал к нему домой и повидался на следующий день. Это было шоком для каждого, поэтому я хотел увидеть его, и мы поговорили пару часов. Было приятно сделать это до прихода нового тренера", — цитирует Харри Кейна Daily Mirror.



"Мы узнали о его увольнении только вечером от клуба. Естественно, это было довольно эмоционально. Для каждого из нас было важно отправиться и повидать его. Было хорошо поговорить с ним", — сообщил Эрик Дайер.