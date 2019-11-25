Игроки "Тоттенхэма" приехали к Почеттино домой

Харри Кейн и Маурисио Почеттино Игроки "Тоттенхэма" наведались в гости к Маурисио Почеттино после увольнения того с поста главного тренера.

Напомним, во вторник вечером "шпоры" объявили о расставании с Почеттино, который провел в клубе более пяти лет. А уже спустя 12 часов "Тоттенхэм" обзавелся новым рулевым, заключив контракт с Жозе Моуриньо.

Почеттино состоял в очень близких отношениях со многими игроками, а вдобавок не смог попрощаться лично, поэтому футболисты сами приехали к Маурисио.

"Они попросили меня не говорить об этом. Я заехал к нему домой и повидался на следующий день. Это было шоком для каждого, поэтому я хотел увидеть его, и мы поговорили пару часов. Было приятно сделать это до прихода нового тренера", — цитирует Харри Кейна Daily Mirror.

"Мы узнали о его увольнении только вечером от клуба. Естественно, это было довольно эмоционально. Для каждого из нас было важно отправиться и повидать его. Было хорошо поговорить с ним", — сообщил Эрик Дайер.


Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2019 15:00

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  1. chelsea88 25.11.2019 15:57 # chelsea88
    А приедут ли игроки гейклуба к тренеришке после увольнения?
    Я думаю вряд-ли, педерасты же.

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  2. hike9 25.11.2019 15:55 # hike9
    Маурисио выжал из имеющего состава все что (с)мог. Нужна было свяжая кровь. но ему его не дали, вместо этого самого спихнули..

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  3. vyrentz 25.11.2019 15:27 # vyrentz
    Сучки дурью маялись весь сезон на поле, а теперь поговорить захотели, работать надо было раньше, теперь же вкалывать придется.

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  4. makeewadim 25.11.2019 15:27 # makeewadim
    Так чего вы собаки проигрывали матчи?? Если были в таких крутых отношения? Или вы решили его добить окончательно?))

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