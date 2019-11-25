Клопп не переживал из-за голевой засухи Фирмино

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не переживал насчет голевой засухи у нападающего Роберто Фирмино.

Именно Фирмино принес победу "красным" в концовке выездного матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувшую субботу (1:2), и это был первый гол для Роберто с 22 сентября, когда он отличился против "Челси".



Однако серия из двух месяцев и девяти матчей без голов в исполнении бразильца совершенно не тревожила Клоппа, который по-прежнему был доволен подопечным.



"Бобби проделывает невероятный объем работы. Мы многого ожидаем от парней, и я остался вполне доволен увиденным. Для него замечательно, что он, наконец, был вознагражден голом за свои старания".



"Мы не разговаривали с ним насчет его голевой засухи. Я не имею представления, когда он забивал предыдущий раз, и я никогда не думал об этом".



"Абсолютно неважно, кто забивает голы у нас. Вы должны спросить его, как он себя чувствовал в этот период, но лично я не видел никаких признаков нервозности", — цитирует Клоппа Goal.