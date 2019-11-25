Клопп не переживал из-за голевой засухи Фирмино

Роберто Фирмино Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не переживал насчет голевой засухи у нападающего Роберто Фирмино.

Именно Фирмино принес победу "красным" в концовке выездного матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувшую субботу (1:2), и это был первый гол для Роберто с 22 сентября, когда он отличился против "Челси".

Однако серия из двух месяцев и девяти матчей без голов в исполнении бразильца совершенно не тревожила Клоппа, который по-прежнему был доволен подопечным.

"Бобби проделывает невероятный объем работы. Мы многого ожидаем от парней, и я остался вполне доволен увиденным. Для него замечательно, что он, наконец, был вознагражден голом за свои старания".

"Мы не разговаривали с ним насчет его голевой засухи. Я не имею представления, когда он забивал предыдущий раз, и я никогда не думал об этом".

"Абсолютно неважно, кто забивает голы у нас. Вы должны спросить его, как он себя чувствовал в этот период, но лично я не видел никаких признаков нервозности", — цитирует Клоппа Goal.


Метки Клопп, Ливерпуль, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2019 14:00

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  1. tigerpool 25.11.2019 14:14 # tigerpool
    Лучший игрок в составе ЛФК!

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  2. tursa 25.11.2019 14:13 # tursa
    Мане и Фирма это и есть атака ливерпуля
    Салах медные трубы никак пройти не может, продать бы его и купить мбаппе

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  3. stevens 25.11.2019 14:12 # stevens
    Величайший тренер в истории АПЛ, который тренирует величайший клуб в истории АПЛ, рассуждает о величайшем бразильце в истории АПЛ.

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  4. lfcynwa 25.11.2019 14:09 # lfcynwa
    какая накуй разница кто забивает, этот челик бесценен

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  5. steveg8 25.11.2019 14:04 # steveg8
    Какой же Клопп Топ! Как же топово он рассуждает и раскладывает по полочкам.

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