Игроки "Арсенала" не верят, что Эмери может спасти этот сезон

Игроки "Арсенала" потеряли веру Унаи Эмери и считают, что только смена главного тренера позволит им спасти этот сезон.

Проявив характер, "канонирам" удалось выцарапать ничью в самой концовке домашнего матча против "Саутгемптона" в минувшую субботу (2:2).



Однако эта игра не должна вводить в заблуждение и не говорит о том, что игроки "Арсенала" готовы до последнего сражаться за Эмери — все наоборот.



Как утверждает The Telegraph, Унаи окончательно утратил контроль над раздевалкой. Большинство игроков команды не верит, что испанский специалист в состоянии выправить эту ситуацию.



Игроки команды недоумевают по поводу выбора Эмери состава на матчи, а также имеют вопросы к методам, тактике и инструкциям Унаи. Также футболисты считают, что "Арсенал" утратил свою индивидуальность, которая раньше выражалась в определенном стиле игры.



Пока что руководство клуба сохраняет доверие к Эмери, однако разлад в отношениях тренера и игроков может предрешить судьбу Унаи на "Эмирейтс".



Также сообщается, что в случае увольнения Эмери управление командой до конца сезона могут принять его помощники Фредди Юнгберг и Стив Боулд.