Игроки "Арсенала" не верят, что Эмери может спасти этот сезон

Унаи Эмери Игроки "Арсенала" потеряли веру Унаи Эмери и считают, что только смена главного тренера позволит им спасти этот сезон.

Проявив характер, "канонирам" удалось выцарапать ничью в самой концовке домашнего матча против "Саутгемптона" в минувшую субботу (2:2).

Однако эта игра не должна вводить в заблуждение и не говорит о том, что игроки "Арсенала" готовы до последнего сражаться за Эмери — все наоборот.

Как утверждает The Telegraph, Унаи окончательно утратил контроль над раздевалкой. Большинство игроков команды не верит, что испанский специалист в состоянии выправить эту ситуацию.

Игроки команды недоумевают по поводу выбора Эмери состава на матчи, а также имеют вопросы к методам, тактике и инструкциям Унаи. Также футболисты считают, что "Арсенал" утратил свою индивидуальность, которая раньше выражалась в определенном стиле игры.

Пока что руководство клуба сохраняет доверие к Эмери, однако разлад в отношениях тренера и игроков может предрешить судьбу Унаи на "Эмирейтс".

Также сообщается, что в случае увольнения Эмери управление командой до конца сезона могут принять его помощники Фредди Юнгберг и Стив Боулд.


Метки Арсенал, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1809

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Последние комментарии:




  1. roberto-89 25.11.2019 14:24 # roberto-89
    без фаба с брайтаном будет очень сложно, это же не шольси какой та

    (ответить)

  2. mikkiynwa 25.11.2019 14:21 # mikkiynwa
    25.11.2019 13:52 # удалить
    slash-lfc

    Zaha completed three dribbles against Liverpool and Trent was dribbled past once.

    Zaha completed six dribbles against Chelsea and James was dribbled past four times

    Че там пенсовские выкидыши базарили про Заху? Сасите со своим Джейсом, лахеры))

    Источник: http://fapl.ru/posts/74909/?c=1#c7029547


    Орууууу

    (ответить)

  3. roberto-89 25.11.2019 14:18 # roberto-89
    арсенал топ эмери топ

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  4. flamic 25.11.2019 14:18 # flamic
    Пора уже сливать этого бомжа. Пусть прётся назад в испанию.

    (ответить)

  5. coon4 25.11.2019 14:17 # coon4
    Ну че суки

    (ответить)

  6. thegodfather 25.11.2019 14:10 # thegodfather
    СПАСЕТ!
    Главное верить!

    (ответить)

  7. al-faarabi 25.11.2019 14:07 # al-faarabi
    нужен Гвардиола после Сити, думаю согласится возглавить лучший клуб мира

    (ответить)

  8. rj1992 25.11.2019 14:06 # rj1992
    25.11.2019 13:04 #
    lfc-krr

    Клопп за 5 лет 1 эльчешочка
    Челси за >100 лет 1 эльчешечка
    (ответить)



    25.11.2019 13:08 #
    zheka000000

    Ди маттео за полгода 1 эльчешка
    Клопп за 5 лет 1 эльчешка
    (ответить)

    25.11.2019 13:09 #
    mane

    эхэхэхэ Венгер спился наверное
    (ответить)

    25.11.2019 13:12 #
    progressive

    Ди Маттей вывез тупо на багаже какого-то там очередного
    тренера. У вас их так докуя сменилось, что всех и не
    вспомнить. Бенитез даже вывез ЛЕ. Прикольно, правда.
    Клопп сам создал команду, которая уже побывала в
    некоторых (в трёх) финалах и выиграла один (пока,
    один)
    (ответить)

    25.11.2019 13:12 # удалить
    rj1992

    Реал за 1 Клопп 4 эльчешечка
    Челси за 3 Клопа 5 аплочка
    Я к тому что Вам с Челси по титулам пока еще рано
    сравниваться в новое время, когда придумали офсайды,
    судей, мяч стал круглый и перекладину ввели...

    Источник: http://fapl.ru/posts/74898/?c=1#c7029527

    (ответить)

  9. lovrentiy 25.11.2019 14:02 # lovrentiy
    Хватит ссать на Гунеров, от них уже ничего не осталось, пусть немного подышат.

    (ответить)

  10. slash-lfc 25.11.2019 13:56 # slash-lfc
    Бля, Юлька вк обиделась из друзей удалила и в чёрный список кинула, уахаххахахах. Юляяяяя, не надо так, сестренка((

    (ответить)

  11. progressive 25.11.2019 13:55 # progressive
    На то он и есть тренер, чтобы команда играла по его инструкции.
    "Растёт недовольство тренером, его тактики и выбора состава" Мде.
    Убеждаюсь в том, что тренер в некоторых зазвездившихся командах - последнее место. Миллионеры - игроки, руководят обстановкой.

    (ответить)

  12. slash-lfc 25.11.2019 13:54 # slash-lfc
    25.11.2019 13:52 # удалить
    slash-lfc

    Zaha completed three dribbles against Liverpool and Trent was dribbled past once.

    Zaha completed six dribbles against Chelsea and James was dribbled past four times

    Че там пенсовские выкидыши базарили про Заху? Сасите со своим Джейсом, лахеры))

    (ответить)

  13. mikkiynwa 25.11.2019 13:48 # mikkiynwa
    07.05.2019 18:13 #
    j-silver

    Поставил 1392 гривны (все что есть) на то, шо месси сегодня кинет минимум одну палку портовым. Если проиграю, то до конца месяца буду в голодоморе, но ставка бетон, так шо я уверен в подъеме баблинского

    Источник: http://fapl.ru/posts/70590/?c=1


    Жирного обоссали красиво

    (ответить)

  14. billy-bones 25.11.2019 13:48 # billy-bones
    Вот нормальная статистика по xP, колбасным отбросам не смотреть.
    https://understat.com/league/EPL

    Источник: http://fapl.ru/posts/74898/?c=1#c7029538

    (ответить)

  15. mikkiynwa 25.11.2019 13:47 # mikkiynwa
    07.05.2019 16:38 #
    blackbirdofk

    Салах лучший бомбардир АПЛ - 0 трофеев
    Салах король Египта - 0 трофеев
    Ван Дейк игрок года в АПЛ - 0 трофеев
    Ван Дейк лучший ЦЗ в истории АПЛ - 0 трофеев
    Алиссон лучший вратарь АПЛ - 0 трофеев
    Робертсон и ТАА рекордсмены по передачам за сезон среди защитников - 0 трофеев
    Убийственная атакующая тройка Салах - Фирмино - Мане - 0 трофеев
    Клопп-топ - 0 трофеев
    Лучший Ливерпуль за всю историю существования - 0 трофеев

    ЕХЕХЕХЕХЕ ХЕХЕХЕХЕХЕ ХЕХЕ. ХЕ. Х. Е.

    Источник: http://fapl.ru/posts/70590/?c=1


    Куда пропал этот конч?

    (ответить)

  16. mikkiynwa 25.11.2019 13:46 # mikkiynwa
    07.05.2019 15:43 #
    deman82

    это как надо так абосраться что в космосе завоняло, это портовая помойка очередной сезон без трофеев

    Источник: http://fapl.ru/posts/70590/?c=1

    (ответить)

  17. electric 25.11.2019 13:45 # electric
    Добрый день, отбитые. Го лайфить, ска

    (ответить)

  18. mikkiynwa 25.11.2019 13:44 # mikkiynwa
    07.05.2019 13:24 #
    meshuggah

    топ обсыкание на Энфилде, как всегда. Лучший футболист мира будет ссать на Энфилде. Именно о таких матчах мечтают колбасники. Спасибо Клопп-топу за это.
    Энфилд, писяем!


    Источник: http://fapl.ru/posts/70590/?c=1

    (ответить)

  19. wolfsmensch 25.11.2019 13:40 # wolfsmensch
    мойеса заверните этим топчикам

    (ответить)

  20. chelsea88 25.11.2019 13:36 # chelsea88
    23.05.2018 12:52 #
    reams

    Очень рад, что он упомянул красивую игру, а это для меня главное, будем смотреть
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/62693/?c=1

    (ответить)

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