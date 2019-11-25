Игроки "Арсенала" не верят, что Эмери может спасти этот сезон
Игроки "Арсенала" потеряли веру Унаи Эмери и считают, что только смена главного тренера позволит им спасти этот сезон.
Проявив характер, "канонирам" удалось выцарапать ничью в самой концовке домашнего матча против "Саутгемптона" в минувшую субботу (2:2).
Однако эта игра не должна вводить в заблуждение и не говорит о том, что игроки "Арсенала" готовы до последнего сражаться за Эмери — все наоборот.
Как утверждает The Telegraph, Унаи окончательно утратил контроль над раздевалкой. Большинство игроков команды не верит, что испанский специалист в состоянии выправить эту ситуацию.
Игроки команды недоумевают по поводу выбора Эмери состава на матчи, а также имеют вопросы к методам, тактике и инструкциям Унаи. Также футболисты считают, что "Арсенал" утратил свою индивидуальность, которая раньше выражалась в определенном стиле игры.
Пока что руководство клуба сохраняет доверие к Эмери, однако разлад в отношениях тренера и игроков может предрешить судьбу Унаи на "Эмирейтс".
Также сообщается, что в случае увольнения Эмери управление командой до конца сезона могут принять его помощники Фредди Юнгберг и Стив Боулд.
25.11.2019 13:00
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Последние комментарии:
без фаба с брайтаном будет очень сложно, это же не шольси какой та
(ответить)
25.11.2019 13:52 # удалить
slash-lfc
Zaha completed three dribbles against Liverpool and Trent was dribbled past once.
Zaha completed six dribbles against Chelsea and James was dribbled past four times
Че там пенсовские выкидыши базарили про Заху? Сасите со своим Джейсом, лахеры))
Источник: http://fapl.ru/posts/74909/?c=1#c7029547
Орууууу
(ответить)
арсенал топ эмери топ
(ответить)
Пора уже сливать этого бомжа. Пусть прётся назад в испанию.
(ответить)
Ну че суки
(ответить)
СПАСЕТ!
Главное верить!
(ответить)
нужен Гвардиола после Сити, думаю согласится возглавить лучший клуб мира
(ответить)
25.11.2019 13:04 #
lfc-krr
Клопп за 5 лет 1 эльчешочка
Челси за >100 лет 1 эльчешечка
(ответить)
25.11.2019 13:08 #
zheka000000
Ди маттео за полгода 1 эльчешка
Клопп за 5 лет 1 эльчешка
(ответить)
25.11.2019 13:09 #
mane
эхэхэхэ Венгер спился наверное
(ответить)
25.11.2019 13:12 #
progressive
Ди Маттей вывез тупо на багаже какого-то там очередного
тренера. У вас их так докуя сменилось, что всех и не
вспомнить. Бенитез даже вывез ЛЕ. Прикольно, правда.
Клопп сам создал команду, которая уже побывала в
некоторых (в трёх) финалах и выиграла один (пока,
один)
(ответить)
25.11.2019 13:12 # удалить
rj1992
Реал за 1 Клопп 4 эльчешечка
Челси за 3 Клопа 5 аплочка
Я к тому что Вам с Челси по титулам пока еще рано
сравниваться в новое время, когда придумали офсайды,
судей, мяч стал круглый и перекладину ввели...
Источник: http://fapl.ru/posts/74898/?c=1#c7029527
(ответить)
Хватит ссать на Гунеров, от них уже ничего не осталось, пусть немного подышат.
(ответить)
Бля, Юлька вк обиделась из друзей удалила и в чёрный список кинула, уахаххахахах. Юляяяяя, не надо так, сестренка((
(ответить)
На то он и есть тренер, чтобы команда играла по его инструкции.
"Растёт недовольство тренером, его тактики и выбора состава" Мде.
Убеждаюсь в том, что тренер в некоторых зазвездившихся командах - последнее место. Миллионеры - игроки, руководят обстановкой.
(ответить)
25.11.2019 13:52 # удалить
slash-lfc
Zaha completed three dribbles against Liverpool and Trent was dribbled past once.
Zaha completed six dribbles against Chelsea and James was dribbled past four times
Че там пенсовские выкидыши базарили про Заху? Сасите со своим Джейсом, лахеры))
(ответить)
07.05.2019 18:13 #
j-silver
Поставил 1392 гривны (все что есть) на то, шо месси сегодня кинет минимум одну палку портовым. Если проиграю, то до конца месяца буду в голодоморе, но ставка бетон, так шо я уверен в подъеме баблинского
Источник: http://fapl.ru/posts/70590/?c=1
Жирного обоссали красиво
(ответить)
Вот нормальная статистика по xP, колбасным отбросам не смотреть.
https://understat.com/league/EPL
Источник: http://fapl.ru/posts/74898/?c=1#c7029538
(ответить)
07.05.2019 16:38 #
blackbirdofk
Салах лучший бомбардир АПЛ - 0 трофеев
Салах король Египта - 0 трофеев
Ван Дейк игрок года в АПЛ - 0 трофеев
Ван Дейк лучший ЦЗ в истории АПЛ - 0 трофеев
Алиссон лучший вратарь АПЛ - 0 трофеев
Робертсон и ТАА рекордсмены по передачам за сезон среди защитников - 0 трофеев
Убийственная атакующая тройка Салах - Фирмино - Мане - 0 трофеев
Клопп-топ - 0 трофеев
Лучший Ливерпуль за всю историю существования - 0 трофеев
ЕХЕХЕХЕХЕ ХЕХЕХЕХЕХЕ ХЕХЕ. ХЕ. Х. Е.
Источник: http://fapl.ru/posts/70590/?c=1
Куда пропал этот конч?
(ответить)
07.05.2019 15:43 #
deman82
это как надо так абосраться что в космосе завоняло, это портовая помойка очередной сезон без трофеев
Источник: http://fapl.ru/posts/70590/?c=1
(ответить)
Добрый день, отбитые. Го лайфить, ска
(ответить)
07.05.2019 13:24 #
meshuggah
топ обсыкание на Энфилде, как всегда. Лучший футболист мира будет ссать на Энфилде. Именно о таких матчах мечтают колбасники. Спасибо Клопп-топу за это.
Энфилд, писяем!
Источник: http://fapl.ru/posts/70590/?c=1
(ответить)
мойеса заверните этим топчикам
(ответить)
23.05.2018 12:52 #
reams
Очень рад, что он упомянул красивую игру, а это для меня главное, будем смотреть
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/62693/?c=1
(ответить)
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