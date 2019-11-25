Уайлдер был готов уйти в раздевалку, если бы гол на последней минуте отменили

Крис Уайлдер Наставник "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер заявил, что был близок к тому, чтобы уйти в раздевалку в концовке матча против "Манчестер Юнайтед" (3:3).

Когда на последней минуте вышедшему на замену нападающему "клинков" Оли Макберни удалось поразить ворота "красных дьяволов", этот гол был засчитан только после одобрения со стороны VAR.

Система VAR так и не увидела игры рукой у Макберни, но если бы это случилось, и хозяева потерпели бы поражение, Уайлдер выразил бы свой протест еще до финального свистка.

"Я собирался уйти в раздевалку. Мы забили на последней минуте "Манчестер Юнайтед", и это по-прежнему "Манчестер Юнайтед", что бы ни говорили".

"Затем кто-то сказал подождать, потому что гол могут отменить. С нами это уже происходило пару раз в нынешнем сезоне — против "Тоттенхэма" наш гол отменили из-за пары миллиметров офсайда".

"Такие вещи всегда немного вредят эмоциям. Я выглядел бы довольно глупо, если бы гол отменили", — цитирует Уайлдера Daily Mirror.


Метки VAR, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Уайлдер, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2019 12:00

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  1. dom1no 25.11.2019 12:03 # dom1no
    В этот раз скам бабла не занес, у глейзеров кошелёк худеет

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