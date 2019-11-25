Уайлдер был готов уйти в раздевалку, если бы гол на последней минуте отменили

Наставник "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер заявил, что был близок к тому, чтобы уйти в раздевалку в концовке матча против "Манчестер Юнайтед" (3:3).

Когда на последней минуте вышедшему на замену нападающему "клинков" Оли Макберни удалось поразить ворота "красных дьяволов", этот гол был засчитан только после одобрения со стороны VAR.



Система VAR так и не увидела игры рукой у Макберни, но если бы это случилось, и хозяева потерпели бы поражение, Уайлдер выразил бы свой протест еще до финального свистка.



"Я собирался уйти в раздевалку. Мы забили на последней минуте "Манчестер Юнайтед", и это по-прежнему "Манчестер Юнайтед", что бы ни говорили".



"Затем кто-то сказал подождать, потому что гол могут отменить. С нами это уже происходило пару раз в нынешнем сезоне — против "Тоттенхэма" наш гол отменили из-за пары миллиметров офсайда".



"Такие вещи всегда немного вредят эмоциям. Я выглядел бы довольно глупо, если бы гол отменили", — цитирует Уайлдера Daily Mirror.