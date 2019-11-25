Кейн надеется, что с Моуриньо "Тоттенхэм" прервет свою бестрофейную серию

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн уверен, что новый главный тренер Жозе Моуриньо способен прервать 11-летнюю бестрофейную серию клуба.

На прошлой неделе Моуриньо возглавил "Тоттенхэм" спустя 12 часов после увольнения Маурисио Почеттино. Жозе приходит в Северный Лондон с репутацией серийного победителя, и Кейн связывает с этим большие надежды.



"Наш босс побеждал в каждом клубе, в который приходил — нельзя закрывать глаза на это. Он хочет побеждать. Он — проверенный победитель. Я же сейчас на той стадии карьеры, когда хочу выигрывать трофеи, и я дал это четко понять".



"Я дал четко понять, что хочу выигрывать их здесь, и это большой год для нас".



"Будучи реалистами, мы ориентируемся на Лигу Чемпионов и Кубок Англии в этом сезоне, поэтому посмотрим, как у нас будет получаться. Со своей же стороны я продолжу делать то, что делаю, продолжу сражаться за этот клуб на поле".



"Думаю, можно сказать, что Моуриньо способен стать тем недостающим элементом и сделать разницу. Мы вместе три дня, поэтому нельзя знать это наверняка, пока мы не выстроим отношения и не посмотрим, как мы будем играть в следующие два-три месяца".



"Однако мы хотим побеждать. Мы хотели побеждать, когда Маурисио был здесь, и мы так же хотим побеждать с новым боссом".



"Конечно, когда о речь о тренере с такой репутацией, это придает тебе уверенности и вселяет веру в команду".



"Теперь каждый начинает чистого лица и должен показать тренеру, на что они способны. Надеюсь, это взбодрит игроков", — цитирует Кейна Sky Sports.