Гвардиола обещает, что "Сити" продолжит борьбу за титул

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заверил, что его команда не опустит руки в чемпионской гонке Премьер-Лиге.

Обыграв в минувшую субботу "Челси" со счетом 2:1, "горожане" поднялись на третью позицию в Премьер-Лиге, но по-прежнему отстают на девять очков от лидирующего "Ливерпуля".



По словам Гвардиолы, поражение в чемпионской гонке не станет трагедией для его команды, однако "Сити" даже не думает об этом.



"Риск упустить титул Премьер-Лиги — единственное давление, которое мы можем ощущать. Это не первый раз в 125-летней истории "Манчестер Сити", когда мы можем не выиграть Премьер-Лигу".



"Если мы проиграем титул Премьер-Лиги, мы постараемся в следующем сезоне".



"Мы не сдались в прошлом сезоне, и поэтому мы снова выиграли титул. Возможно, в этот раз мы проиграем, но эта команда никогда не сдастся. Эта команда старается, и поэтому мы победили такую невероятную команду топ-уровня, как "Челси".



"Но если вы думаете, что после поражения от "Норвича" и других я усомнюсь в старании своих игроков, то вы ошибаетесь".



"Если бы они не старались, тогда в прошлом сезоне мы не смогли бы сделать то, что сделали — набрать 100 очков в Премьер-Лиге, чего прежде еще никогда не случалось".



"В этом сезоне мы тоже стараемся, даже против "Норвича", "Вулверхэмптона" и особенно "Ливерпуля". Результат — это другое".



"Мы должны судить по результату, но затем я пытаюсь судить по игре. Я вижу свою команду каждое утро, и у меня нет сомнений, что мы будем стараться", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.