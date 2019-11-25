Клопп считает, что "Золотой мяч" должен получить Ван Дейк

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что "Золотой мяч" по итогам 2019 года должен получить его защитник Виргл Ван Дейк.

Еще в прошлом месяце был назван список из 30 игроков, номинированных на главную индивидуальную награду в футболе. Помимо Ван Дейка, сюда же вошли его одноклубники Алиссон, Джорджиньо Вейналдум, Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане.



По мнению Клоппа, Ван Дейк проявил себя лучше всех в прошлом сезоне, сделав огромный вклад в завоевание "красными" трофея Лиги Чемпионов.



"Если вы отдаете "Золотой мяч" лучшему игроку своего поколения, тогда вы всегда будете отдавать его Лионелю Месси. Так уж вышло".



"Но если вы отдаете его лучшему игроку прошлого сезона, тогда это Виргил Ван Дейк".



"Я не знаю в точности, как это устроено, но так это вижу я. Лучших игрок из всех? Это Лионель. Лучший игрок прошлого сезона? Это Виргил. Поэтому посмотрим", — цитирует Клоппа Sky Sports.