Дэвид Мойес близок к возвращению в "Эвертон"

Дэвид Мойес близок к возвращению на должность главного тренера "Эвертона", где он должен сместить Марку Силву.

В минувшую субботу "ириски" потерпели домашнее поражение 0:2 от "Норвича" и теперь занимают уже 15-ю позицию в Премьер-Лиге, находясь в четырех очках от зоны вылета.



Положение "Эвертона" может только усугубиться, ведь в пяти следующих матчах мерсисайдцам предстоит сыграть против "Лестера", "Ливерпуля", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала".



С субботы хозяин "Эвертона" Фархад Мошири и президент Билл Кенрайт тщательно раздумывают над ситуацией. В понедельник боссы клуба еще раз поговорят с Силвой и, возможно, примут решение о расставании с Марку.



Абсолютным фаворитом на замену Силве, как утверждает Daily Mirror, является Мойес, который уже дал понял, что был бы заинтересован вернуться в клуб, который он тренировал с 2002 по 2013 год.



Опытный специалист вроде Мойеса видится идеальным кандидатом "Эвертону", чтобы стабилизировать ситуацию и отдалиться от борьбы за выживание в Премьер-Лиге. Скорее всего, Дэвид получит контракт до конца сезона.