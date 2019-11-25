Дэвид Мойес близок к возвращению в "Эвертон"

Дэвид Мойес Дэвид Мойес близок к возвращению на должность главного тренера "Эвертона", где он должен сместить Марку Силву.

В минувшую субботу "ириски" потерпели домашнее поражение 0:2 от "Норвича" и теперь занимают уже 15-ю позицию в Премьер-Лиге, находясь в четырех очках от зоны вылета.

Положение "Эвертона" может только усугубиться, ведь в пяти следующих матчах мерсисайдцам предстоит сыграть против "Лестера", "Ливерпуля", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала".

С субботы хозяин "Эвертона" Фархад Мошири и президент Билл Кенрайт тщательно раздумывают над ситуацией. В понедельник боссы клуба еще раз поговорят с Силвой и, возможно, примут решение о расставании с Марку.

Абсолютным фаворитом на замену Силве, как утверждает Daily Mirror, является Мойес, который уже дал понял, что был бы заинтересован вернуться в клуб, который он тренировал с 2002 по 2013 год.

Опытный специалист вроде Мойеса видится идеальным кандидатом "Эвертону", чтобы стабилизировать ситуацию и отдалиться от борьбы за выживание в Премьер-Лиге. Скорее всего, Дэвид получит контракт до конца сезона.


Метки Мойес, Силва, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 25.11.2019 08:02 # tursa
    буду внукам рассказывать про таких великих шарлатанов как марку силва и пеп гвардиола

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  2. beatles-red 25.11.2019 08:02 # beatles-red
    Там ему и место. Давно пора. Он с ирисками вполне гармоничен

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