Дэвид Мойес близок к возвращению в "Эвертон"
Дэвид Мойес близок к возвращению на должность главного тренера "Эвертона", где он должен сместить Марку Силву.
В минувшую субботу "ириски" потерпели домашнее поражение 0:2 от "Норвича" и теперь занимают уже 15-ю позицию в Премьер-Лиге, находясь в четырех очках от зоны вылета.
Положение "Эвертона" может только усугубиться, ведь в пяти следующих матчах мерсисайдцам предстоит сыграть против "Лестера", "Ливерпуля", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала".
С субботы хозяин "Эвертона" Фархад Мошири и президент Билл Кенрайт тщательно раздумывают над ситуацией. В понедельник боссы клуба еще раз поговорят с Силвой и, возможно, примут решение о расставании с Марку.
Абсолютным фаворитом на замену Силве, как утверждает Daily Mirror, является Мойес, который уже дал понял, что был бы заинтересован вернуться в клуб, который он тренировал с 2002 по 2013 год.
Опытный специалист вроде Мойеса видится идеальным кандидатом "Эвертону", чтобы стабилизировать ситуацию и отдалиться от борьбы за выживание в Премьер-Лиге. Скорее всего, Дэвид получит контракт до конца сезона.
25.11.2019 08:00
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буду внукам рассказывать про таких великих шарлатанов как марку силва и пеп гвардиола
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Там ему и место. Давно пора. Он с ирисками вполне гармоничен
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