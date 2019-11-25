О'Хара: "Кейн останется, чтобы выиграть Лигу Чемпионов с "Тоттенхэмом"

Харри Кейн Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара считает, что новый рулевой "шпор" Жозе Моуриньо поможет нападающему Харри Кейну удовлетворить свою жажду трофеев.

К своим 26 годам Кейн до сих пор не выиграл никакой командой награды, а увольнение Маурисио Почеттино, с которым он был очень близок, может дополнительно навести Харри на мысли о смене клуба. Однако О'Хара надеется, что "Тоттенхэм" сохранить своего бомбардира благодаря Моуриньо.

"Думаю, приход Моуриньо — это позитивная вещь для Харри Кейна".

"Мы много говорили о том, что Харри Кейну нужно уйти из "Тоттенхэма", чтобы что-нибудь выиграть. Говорили, что он может отправиться в "Манчестер Сити" за трофеями следующим летом. Но теперь у нас есть тренер, который умеет выигрывать трофеи, так зачем ему уходить?"

"Думаю, у нас больше шансов выиграть Лигу Чемпионов, чем Премьер-Лигу. С Жозе Моуриньо у руля, с одним из лучших нападающих в Европе и, возможно, с приобретениями, которые, как я думаю, Даниэль Леви позволит Моуриньо совершить, "Тоттенхэм" сможет сохранить Харри Кейна и выиграть Лигу Чемпионов", — сообщил О'Хара talkSPORT.


Метки Кейн, О'Хара, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2019 07:00

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  1. animadora 25.11.2019 08:33 # animadora
    КАЛ, в лучшем случае КА.

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  2. meshuggah 25.11.2019 07:39 # meshuggah
    этот охара зеропук походу в прошлом

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  3. tigerpool 25.11.2019 07:28 # tigerpool
    "Мы много говорили о том, что Харри Кейну нужно уйти из "Тоттенхэма", чтобы что-нибудь выиграть. Говорили, что он может отправиться в "Манчестер Сити" за трофеями следующим летом. Но теперь у нас есть тренер, который умеет выигрывать трофеи, так зачем ему уходить?"


    Поч вообще-то поднял этот середняков из говна

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  4. klementino 25.11.2019 07:15 # klementino
    Ахахахахаха
    Охохохо
    Ехехехе

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