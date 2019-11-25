Сульшер объяснил замену Фила Джонса в перерыве

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил, почему он заменил защитника Фила Джонса в перерыве матча против "Шеффилд Юнайтед".

В воскресенье Джонс отметился своим первым появлением с первых минут в нынешнем сезоне Премьер-Лиги. 27-летний англичанин оказался к этому совершенно не готов, став косвенным виновником первого пропущенного "красными дьяволами" мяча.



Фил немедленно стал объектом насмешек болельщиков в социальных сетях, однако после ничьей 3:3 Сульшер призвал не вешать всю вину на Джонса.



"Нам пришлось его заменить. Нам нужно было идти вперед во втором тайме. Мы выпустили атакующего игрока вместо него, хотя я бы мог заменить 11 игроков в перерыве. Все просто".



"Я бы заменил всех 11, за исключением, может быть, голкипера, потому что благодаря Давиду Де Хеа мы оставались в игре. Он бы предотвратил и последний гол, если бы не небольшой рикошет от бедра Харри Магуайра".



"Это была тактическая замена, но сегодня дело было не в тактике, а в желании. Нам не хватало желания в первом тайме, а у них оно было. Это отражалось на единоборствах".



"В футболе ты должен заработать право выиграть матч, а после 70 минут у нас не было никакого права на победу", — цитирует Сульшера Evening Standard.