Сульшер: "В прошлом году мы уступили бы в четыре-пять мячей"

Оле Гуннар Сульшер Ничья 3:3 с "Шеффилд Юнайтед" дала повод главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру указать на огромный прогресс своей команды относительно прошлого сезона.

За 20 минут до окончания матча на "Брамалл Лэйн" подопечные Сульшера уступали новичку Премьер-Лиги два мяча, однако затем "красные дьяволы" перевернули игру и забили три раза подряд.

К сожалению для гостей, им не удалось удержать победу, однако проявленный "Юнайтед" характер заставляет Сульшера гордиться.

"Иногда футбол — это не только тактика. Вы видели, насколько превосходил нас соперник в первом тайме в плане энергии, но затем мы забили свой гол и поверили в себя".

"Разница между командой в этом году и прошлом огромна. Они никогда не сдаются. В прошлом году мы уступили бы в четыре или пять мячей вместо того, чтобы совершить камбэк. Мы не смогли бы отыграться".

"Когда ты уступаешь 2:0, ты должен идти вперед и меньше бояться. Средний возраст забивавших у нас игроков ниже 20, и мы гордимся этим".

"Это замечательный опыт для наших молодых игроков, потому что в такого рода месте непросто отыгрываться", — цитирует Сульшера Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2019 23:00

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  1. lfcynwa 24.11.2019 23:24 # lfcynwa
    Оле живи!

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  2. electric 24.11.2019 23:11 # electric
    Прогресс есть. Так держать, горлум!

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  3. brown-ale 24.11.2019 23:08 # brown-ale
    Стрелка на Жозе.

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  4. mikkiynwa 24.11.2019 23:04 # mikkiynwa
    Лучший

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  5. vasechkaf 24.11.2019 23:01 # vasechkaf
    9-е место. Есть чем гордиться

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