"Вест Хэм" размышляет над будущим Пеллегрини

Мануэль Пеллегрини Боссы "Вест Хэма" раздумывают, как им поступить со своим главным тренером Мануэлем Пеллегрини.

В семи последних матчах Премьер-Лиги "молотобойцы" потерпели пять поражений и дважды сыграли вничью, в результате чего были отброшены на 16-ю позицию.

Удручает и домашняя форма "Вест Хэма", который последний раз выигрывал на своем поле еще 22 сентября у "Манчестер Юнайтед". Также подопечные Пеллегрини вылетели из Кубка Лиги, уступив 4:0 "Оксфорду" из третьего дивизиона.

Как сообщает The Telegraph, руководство лондонского клуба всерьез обеспокоено результатами, но спешить с увольнением Пеллегрини пока не хочет.

Летом 2018 Мануэль стал самым высокооплачиваемым тренером в истории "Вест Хэма" и зарабатывает 7 миллионов фунтов в год — в два с лишним раза больше, чем любой из своих предшественников. Кроме того, клуб инвестировал огромные средства в состав под чилийского специалиста.

Еще пара уважительных причин — это отсутствие реальных альтернатив на рынке тренеров и травма основного голкипера команды Лукаша Фабиански, чей сменщик Роберто выглядит просто ужасно.

Боссы "Вест Хэма" отчаянно надеются, что Пеллегрини все же выправит ситуацию, но если этого не произойдет в ближайших матчах против "Челси", "Вулверхэмптона" и "Арсенала", судьба Мануэля будет предрешена.


Метки Вест Хэм, Пеллегрини

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. dannylucker 24.11.2019 22:42 # dannylucker
    блин, верю в пелла, давай тащи мужик!!!Наша легенда)

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  2. mancunia-planet 24.11.2019 22:02 # mancunia-planet
    ВХ предстоит два матча в гостях - у Челси и потом с волками. Можно увольнять сразу!

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