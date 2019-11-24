"Вест Хэм" размышляет над будущим Пеллегрини

Боссы "Вест Хэма" раздумывают, как им поступить со своим главным тренером Мануэлем Пеллегрини.

В семи последних матчах Премьер-Лиги "молотобойцы" потерпели пять поражений и дважды сыграли вничью, в результате чего были отброшены на 16-ю позицию.



Удручает и домашняя форма "Вест Хэма", который последний раз выигрывал на своем поле еще 22 сентября у "Манчестер Юнайтед". Также подопечные Пеллегрини вылетели из Кубка Лиги, уступив 4:0 "Оксфорду" из третьего дивизиона.



Как сообщает The Telegraph, руководство лондонского клуба всерьез обеспокоено результатами, но спешить с увольнением Пеллегрини пока не хочет.



Летом 2018 Мануэль стал самым высокооплачиваемым тренером в истории "Вест Хэма" и зарабатывает 7 миллионов фунтов в год — в два с лишним раза больше, чем любой из своих предшественников. Кроме того, клуб инвестировал огромные средства в состав под чилийского специалиста.



Еще пара уважительных причин — это отсутствие реальных альтернатив на рынке тренеров и травма основного голкипера команды Лукаша Фабиански, чей сменщик Роберто выглядит просто ужасно.



Боссы "Вест Хэма" отчаянно надеются, что Пеллегрини все же выправит ситуацию, но если этого не произойдет в ближайших матчах против "Челси", "Вулверхэмптона" и "Арсенала", судьба Мануэля будет предрешена.