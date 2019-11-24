"Манчестер Юнайтед" и "Шеффилд Юнайтед" забили по три гола друг другу

Забив три гола в течение семи минут, "Манчестер Юнайтед" не смог удержать победу и был вынужден довольствоваться набранным очком в гостях у "Шеффилд Юнайтед" — 3:3.

Своим первым в карьере стартом в рамках Премьер-Лиги отметился голкипер Саймон Мур, который защищал ворота "клинков" еще в Лиге Один в сезоне 2016/17. Он заменил Дина Хендерсона, который не смог сыграть по условиям своей аренды. Вместо Джона Игана появился Фил Ягиелка.



"Красные дьяволы" из-за травмы недосчитались Скотта Мактоминея, вместо которого вышел Фил Джонс.



Первые 10 минут команды присматривались друг к другу, а затем хозяева создали два голевых момента подряд, но голкипер гостей Давид Де Деа отразил и дальний выстрел Джона Лундстрема, и удар головой в упор Дэвида Макголдрика.



Игроки "Шеффилд Юнайтед" ничуть не тушевались перед столь грозным соперником и самоотверженно бросались в борьбу. Такой боевой настрой помог им открыть счет на 19-й минуте. Лис Муссе обокрал на правом фланге Джонса и вывел на удар Лундстрема. Де Хеа среагировал, однако отразил мяч прямо на Джона Флека, от колена которого случился гол — 1:0.



Как показалось, "Манчестер Юнайтед" был шокирован таким развитием событий, чем соперник попытался воспользоваться, продолжая нагнетать давление. Лишь ближе к перерыву хозяева остепенились. За 45 минут гости только раз пробили в створ ворот Мура, но тот уверенно справился.



Второй тайм "Манчестер Юнайтед" начал вроде бы лучше, но уже на 52-й минуте пропустил второй гол. Получив свободу на подступах к штрафной площади, Муссе нанес удар в нижний угол ворот — 2:0.



В дальнейшем "Шеффилд Юнайтед" стал сушить игру, однако к своим воротам не прижимался. Гости по-прежнему смотрелись ужасно, игра у них не шла.



А на 72-й минуте "Манчестер Юнайтед" внезапно отыграл один гол, без каких-либо предпосылок. Это Брандон Уильямс нанес шикарный удар в касание после отбитого к нему на край штрафной площади мячу, поразив дальний нижний угол ворот — 2:1.



Прошло еще пять минут, и счет стал равным. Маркус Рэшфорд набросил мяч на линию вратарской, где едва вышедший на замену Мейсон Гринвуд пробил вытянутой ногой — 2:2.



А на 79-й минуте отличился и сам Рэшфорд, пробив в касание из центра штрафной после диагональной передачи назад от Даниэля Джеймса — 2:3.



Хозяева не заслуживали поражения в этом матче, и на последней минуте справедливость была восстановлена. Харри Магуайр не смог помешать Оли Макберни принять мяч возле ворот и, не опуская его на землю, нанести удар — 3:3.



"Манчестер Юнайтед" совершил невероятный и неожиданный камбэк, за семь минут перевернув игру с ног на голову, и "Шеффилд Юнайтед" было бы очень обидно остаться ни с чем после такого хорошего матча. Ничья едва ли порадует тех или других, но все же является справедливым результатом.



"Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче