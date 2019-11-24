"Манчестер Юнайтед" и "Шеффилд Юнайтед" забили по три гола друг другу
Забив три гола в течение семи минут, "Манчестер Юнайтед" не смог удержать победу и был вынужден довольствоваться набранным очком в гостях у "Шеффилд Юнайтед" — 3:3.
Своим первым в карьере стартом в рамках Премьер-Лиги отметился голкипер Саймон Мур, который защищал ворота "клинков" еще в Лиге Один в сезоне 2016/17. Он заменил Дина Хендерсона, который не смог сыграть по условиям своей аренды. Вместо Джона Игана появился Фил Ягиелка.
"Красные дьяволы" из-за травмы недосчитались Скотта Мактоминея, вместо которого вышел Фил Джонс.
Первые 10 минут команды присматривались друг к другу, а затем хозяева создали два голевых момента подряд, но голкипер гостей Давид Де Деа отразил и дальний выстрел Джона Лундстрема, и удар головой в упор Дэвида Макголдрика.
Игроки "Шеффилд Юнайтед" ничуть не тушевались перед столь грозным соперником и самоотверженно бросались в борьбу. Такой боевой настрой помог им открыть счет на 19-й минуте. Лис Муссе обокрал на правом фланге Джонса и вывел на удар Лундстрема. Де Хеа среагировал, однако отразил мяч прямо на Джона Флека, от колена которого случился гол — 1:0.
Как показалось, "Манчестер Юнайтед" был шокирован таким развитием событий, чем соперник попытался воспользоваться, продолжая нагнетать давление. Лишь ближе к перерыву хозяева остепенились. За 45 минут гости только раз пробили в створ ворот Мура, но тот уверенно справился.
Второй тайм "Манчестер Юнайтед" начал вроде бы лучше, но уже на 52-й минуте пропустил второй гол. Получив свободу на подступах к штрафной площади, Муссе нанес удар в нижний угол ворот — 2:0.
В дальнейшем "Шеффилд Юнайтед" стал сушить игру, однако к своим воротам не прижимался. Гости по-прежнему смотрелись ужасно, игра у них не шла.
А на 72-й минуте "Манчестер Юнайтед" внезапно отыграл один гол, без каких-либо предпосылок. Это Брандон Уильямс нанес шикарный удар в касание после отбитого к нему на край штрафной площади мячу, поразив дальний нижний угол ворот — 2:1.
Прошло еще пять минут, и счет стал равным. Маркус Рэшфорд набросил мяч на линию вратарской, где едва вышедший на замену Мейсон Гринвуд пробил вытянутой ногой — 2:2.
А на 79-й минуте отличился и сам Рэшфорд, пробив в касание из центра штрафной после диагональной передачи назад от Даниэля Джеймса — 2:3.
Хозяева не заслуживали поражения в этом матче, и на последней минуте справедливость была восстановлена. Харри Магуайр не смог помешать Оли Макберни принять мяч возле ворот и, не опуская его на землю, нанести удар — 3:3.
"Манчестер Юнайтед" совершил невероятный и неожиданный камбэк, за семь минут перевернув игру с ног на голову, и "Шеффилд Юнайтед" было бы очень обидно остаться ни с чем после такого хорошего матча. Ничья едва ли порадует тех или других, но все же является справедливым результатом.
"Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
24.11.2019 21:25
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Последние комментарии:
Бля как же пенсы горят от ЛФК...
Самая сильнейшая команда планеты,даже на других ветках про ЛФК вспоминают чаще всех.Браво Клопп,создал машину для подрыва пердаков хейтеров)))
(ответить)
пацаны, есть инфа как зрителя тенниса, баскетбола, хоккея или чего-либо другого переманить на просмотр матча црвена звезда-зеропук? Что им предложить, кроме сцен 18+, где зеропуков вдоль и поперек?
(ответить)
Почему так дохуя стало на сайте этого долбаеба зегудфазе и почему у него полыхает от успехов Ливерпуля?
(ответить)
я уже так привык зеропуков называть зеропуками, что на самом деле забыл их настоящее прозвище - залупульцы!
(ответить)
При любом раскладе, аснл опустился в таблице)
Лол просто)
(ответить)
Уайлдера в Арсенал! Вместе с защитниками. Все же очевидно!
(ответить)
лестер взял больше апл, чем залюпю вместе с тотеншитом
Источник: http://fapl.ru/posts/74898/?c=1
24.11.2019 21:38 #
thegodfather
вот это самая натуральная жиза!
Источник: http://fapl.ru/posts/74898/?c=1
Ливерпуль - 6 лч.
Членси, Сити, ТТХ, Арс, Скум - 4.
(ответить)
шэффилд здорово начал, но после 2-0 тренер должен был перестраивать игру, к пропущенному голу хозяева явно оказались не готовы, да и нахуя джагелка вышел, он же вроде года 2 минимум не играл.
а так хорошая команда, хз с чего так провалились, возможно опыта игры в апл еще совсем мало
(ответить)
Первые 70 минут МЮ не было на поле, потому что Перейра, Джонс. Привозилы!( Сказалось отсутствие Мактомини, как не парадоксально, без него центр проходной двор. Один Джеймс как неугомонный пашет и почти не ошибается. Магуайр бл( Плохо. А последние 20 мин проснулись сволочи наконецто, заиграли и на ничью наиграли. Шеффилд поражения никак не заслуживал.
(ответить)
Интересный матч получился, вернее второй тайм. Насколько тупо Сульшер лоханулся с первоначальной расстановкой, настолько же хорошо прочувствовал момент для замены, усилив и освежив атаку. Биссака матч вообще провалил. Им с Уильямсом походу не рассказали, что при схеме с тремя цз они остаются защитниками, а не становятся полузащитниками, забив на оборону. Нигер даже после перестроения не сразу понял, что правого дефа должен играть. Вторая голевая атака Шеффилда с его неряшливого паса началась, а он даже назад не поторопился. В общем странное ощущение, что там дальше будет у Сульшера хз.
(ответить)
так и вижу ебаного фаната чикаго ред бул перед дилемой, что бы ему глянуть, матч любимой баскетбольной команды, или может зарубу црвены звезды и зеропука!
(ответить)
Ребята, спустя 30 лет у нас есть возможность наблюдать падение титана онлайн с комментариями и без смс. То, чего были лишены наши зеропучные предки в начале 90-х и то что нельзя будет почитать потом, наше поколение исправляет.
Все эти рассуждения с умным видом как они будут бороться за титул, сидя на 10 месте. Хотя этого титула не было уже 6 лет. Команда в полнейшей жопе, а на сцене правят другие сложенные коллективы.
И через 30 лет наши потомки зайдут на фапель, и будут копипастить легендарные фразы отсюда, кидая манкам 2040-х годов начало их вечного безтрофейного периода.
(ответить)
молодцы. играют на уровне команды из чемпионшипа
(ответить)
Liverpool have won as many Premier League games (12) this season as Arsenal (4), Man Utd (4) and Spurs (4) combined.
Ебац
(ответить)
МЮ сейчас никому не интересен кроме самих манков, пусть болтаются в середине с Арсом/Эвертон,вестхэмами
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Джонс и Магвайер - новые Видич и Рио.
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If you give Man Utd all the points won by Arsenal this season, they would still be behind Liverpool.
Уахахаххахахах.
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норм сульшер игру перевернул, вот только опять кривоногие футболисты подвели, ниче ща мэддисон с санчо подтянутся, эти ребята уже ждут момента надеть красную футболку, поработать с таким норвежским мастером и его штабом.
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mikkiynwa
У пенсов очко сейчас разжалось, после того как Шеффилд забил
Источник: http://fapl.ru/posts/74885/?c=1#c7029152
(ответить)
У МЮ не хватило своего Милнера.
Сидит Янг, нотнадо выпустить Туанзебру
Ебанат Сольшер, а не тренер
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