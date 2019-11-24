Тони Адамс: "Арсеналу" нужен новый тренер"
Легенда "Арсенала" Тони Адамс считает, что его клубу нужно уволить главного тренера Унаи Эмери.
Чудом выцарапанная ничья 2:2 против "Саутгемптона" накануне продлила серию "канониров" без побед до шести матчей кряду с учетом всех соревнований.
Адамс чувствует, что "Арсенал" играет все хуже и хуже, и ответственность за это должен взять на себя испанский тренер.
"Это было абсолютно ужасно. Я не могу вспомнить, чтобы когда-либо видел команду, которая оборонялась бы столь же плохо. Тренер не делает этих игроков лучше. Это означает, нам нужен новый тренер".
"Случившееся в другом конце Северного Лондона, в "Тоттенхэме", должно подвергнуть этого парня огромному давлению. Фанаты не рады тому, что они наблюдают".
"Эта группа игроков движется в обратном направлении при Эмери. Их игра была ужасна", — сообщил Адамс в эфире BT Sport.
24.11.2019 21:00
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