Тони Адамс: "Арсеналу" нужен новый тренер"

Легенда "Арсенала" Тони Адамс считает, что его клубу нужно уволить главного тренера Унаи Эмери.

Чудом выцарапанная ничья 2:2 против "Саутгемптона" накануне продлила серию "канониров" без побед до шести матчей кряду с учетом всех соревнований.



Адамс чувствует, что "Арсенал" играет все хуже и хуже, и ответственность за это должен взять на себя испанский тренер.



"Это было абсолютно ужасно. Я не могу вспомнить, чтобы когда-либо видел команду, которая оборонялась бы столь же плохо. Тренер не делает этих игроков лучше. Это означает, нам нужен новый тренер".



"Случившееся в другом конце Северного Лондона, в "Тоттенхэме", должно подвергнуть этого парня огромному давлению. Фанаты не рады тому, что они наблюдают".



"Эта группа игроков движется в обратном направлении при Эмери. Их игра была ужасна", — сообщил Адамс в эфире BT Sport.