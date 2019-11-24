"Юнайтед" не планирует обращаться к Почеттино

"Манчестер Юнайтед" не планирует обращаться к уволенному с поста главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Почеттино считался фаворитом на роль следующего наставника "красных дьяволов" в прошлом сезоне до того, как Оле Гуннар Сульшер заключил новый контракт.



И хотя Сульшер провалил концовку прошлого сезона и нестабильно проводит нынешний, боссы клуба с "Олд Траффорд" более не заинтересованы в приглашении Почеттино, пускай тот и доступен сейчас без какой-либо компенсации.



Как утверждает The Athletic, высшее руководство "Юнайтед" по-прежнему верит, что их ставка на Сульшера была правильным решением. Клуб оценивает не только результаты матчей, которые по-прежнему оставляют желать лучшего, но и работу норвежского тренера за кулисами, и здесь у Оле Гуннару претензий нет.