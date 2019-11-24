"Юнайтед" не планирует обращаться к Почеттино

Маурисио Почеттино "Манчестер Юнайтед" не планирует обращаться к уволенному с поста главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Почеттино считался фаворитом на роль следующего наставника "красных дьяволов" в прошлом сезоне до того, как Оле Гуннар Сульшер заключил новый контракт.

И хотя Сульшер провалил концовку прошлого сезона и нестабильно проводит нынешний, боссы клуба с "Олд Траффорд" более не заинтересованы в приглашении Почеттино, пускай тот и доступен сейчас без какой-либо компенсации.

Как утверждает The Athletic, высшее руководство "Юнайтед" по-прежнему верит, что их ставка на Сульшера была правильным решением. Клуб оценивает не только результаты матчей, которые по-прежнему оставляют желать лучшего, но и работу норвежского тренера за кулисами, и здесь у Оле Гуннару претензий нет.


Метки Манчестер Юнайтед, Почеттино, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2019 20:00

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