Восемь игроков из Премьер-Лиги претендуют на звание лучшего в Африке в 2019 году
Восемь выступающих в Премьер-Лиге игроков были номинированы на звание лучшего футболиста Африки в 2019 году.
В прошлом и позапрошлом годах эту престижную индивидуальную брал египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах. Есть он среди номинантов и на сей раз.
Также в список из 30 номинантов вошли двое партнеров Салаха по "Ливерпулю" в лице сенегальца Садио Мане и гвинейца Наби Кейта.
Конкуренцию им составят габонец Пьер-Эмерик Обамеянг с ивуарийцем Николя Пепе из "Арсенала", алжирец Рияд Махрез из "Манчестер Сити", египтянин Трезеге из "Астон Виллы" и ганец Джордан Айю из "Кристал Пэлас".
Добавим, Африканская конфедерация футбола проведет церемонию вручения своих наград 7 января в Египте.
Your African Player of the Year Nominees— CAF (@CAF_Online) November 24, 2019
Who'll win the prestigious award? #CAFAwards2019 pic.twitter.com/vRhPh3IAz7
24.11.2019 19:00
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Последние комментарии:
локальный мини трофей для топарей из Ливерпуля зарезервированный на года вперед)
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Думаю фаворит Махрез из за того что выграл кубок Африка...
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Садио Мане лучший, тут без вариантов.
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Пришлите Садио по почте этот приз
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а Ндиди из "Лестера" чего не упомянут то?
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Ну тут изи Мане.
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Мане вне конкуренции.
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