Восемь игроков из Премьер-Лиги претендуют на звание лучшего в Африке в 2019 году

Восемь выступающих в Премьер-Лиге игроков были номинированы на звание лучшего футболиста Африки в 2019 году.

В прошлом и позапрошлом годах эту престижную индивидуальную брал египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах. Есть он среди номинантов и на сей раз.



Также в список из 30 номинантов вошли двое партнеров Салаха по "Ливерпулю" в лице сенегальца Садио Мане и гвинейца Наби Кейта.



Конкуренцию им составят габонец Пьер-Эмерик Обамеянг с ивуарийцем Николя Пепе из "Арсенала", алжирец Рияд Махрез из "Манчестер Сити", египтянин Трезеге из "Астон Виллы" и ганец Джордан Айю из "Кристал Пэлас".



Добавим, Африканская конфедерация футбола проведет церемонию вручения своих наград 7 января в Египте.





Your African Player of the Year Nominees



Who'll win the prestigious award? #CAFAwards2019 pic.twitter.com/vRhPh3IAz7