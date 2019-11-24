Восемь игроков из Премьер-Лиги претендуют на звание лучшего в Африке в 2019 году

Садио Мане и Мохамед Салах Восемь выступающих в Премьер-Лиге игроков были номинированы на звание лучшего футболиста Африки в 2019 году.

В прошлом и позапрошлом годах эту престижную индивидуальную брал египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах. Есть он среди номинантов и на сей раз.

Также в список из 30 номинантов вошли двое партнеров Салаха по "Ливерпулю" в лице сенегальца Садио Мане и гвинейца Наби Кейта.

Конкуренцию им составят габонец Пьер-Эмерик Обамеянг с ивуарийцем Николя Пепе из "Арсенала", алжирец Рияд Махрез из "Манчестер Сити", египтянин Трезеге из "Астон Виллы" и ганец Джордан Айю из "Кристал Пэлас".

Добавим, Африканская конфедерация футбола проведет церемонию вручения своих наград 7 января в Египте.


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Автор mihajlo   

Дата 24.11.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. vertigo-92 24.11.2019 19:29 # vertigo-92
    локальный мини трофей для топарей из Ливерпуля зарезервированный на года вперед)

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  2. pamirbarkhorog 24.11.2019 19:29 # pamirbarkhorog
    Думаю фаворит Махрез из за того что выграл кубок Африка...

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  3. chelsea88 24.11.2019 19:22 # chelsea88
    Садио Мане лучший, тут без вариантов.

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  4. ezh28 24.11.2019 19:09 # ezh28
    Пришлите Садио по почте этот приз

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  5. wolfsmensch 24.11.2019 19:08 # wolfsmensch
    а Ндиди из "Лестера" чего не упомянут то?

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  6. slash-lfc 24.11.2019 19:06 # slash-lfc
    Ну тут изи Мане.

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  7. dexter 24.11.2019 19:05 # dexter
    Мане вне конкуренции.

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